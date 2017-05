Bốc dỡ than ở Lianyungang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo USA Today của Mỹ ngày 8/5 có bài viết cho rằng Trung Quốc nắm giữ chìa khóa giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.Theo USA Today, Triều Tiên là một trong những quốc gia bị cô lập và trừng phạt nhiều nhất trên thế giới, tuy nhiên bằng cách nào đó Bình Nhưỡng vẫn có đủ tiền để phát triển một kho vũ khí hạt nhân có khả năng đe dọa hầu hết khu vực Đông Thái Bình Dương, thậm chí một ngày nào đó sẽ đe dọa cả Mỹ.Lý do rất đơn giản, tổng kim ngạch thương mại hằng năm giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đạt 5,3 tỷ USD, chiếm 85% tổng kim ngạch thương mại của Triều Tiên.Trong bối cảnh căng thẳng leo thang và có nguy cơ nổ ra chiến tranh, cách tốt nhất để kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên là Bắc Kinh sử dụng đòn bẩy kinh tế đáng kể của mình.Hiện nay, Trung Quốc ngày càng mất kiên nhẫn với Triều Tiên. Theo một cuộc khảo sát năm 2016, 2/3 số người Trung Quốc ủng hộ Mỹ tiến hành không kích chống lại chương trình hạt nhân của Triều Tiên.Trước đây, Trung Quốc đã âm thầm phớt lờ các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, lợi dụng lỗ hổng để tiếp tục giao thương với Bình Nhưỡng, lấy lý do trợ giúp "kế sinh nhai" cho người dân Triều Tiên. Kết quả là mỗi năm Trung Quốc mua 1 tỷ USD than đá từ Triều Tiên.Tuy nhiên sau vụ thử tên lửa cũng như vụ sát hại người được cho là anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un hồi tháng Hai vừa qua, Trung Quốc đã cắt giảm lượng than nhập khẩu hàng năm từ Triều Tiên.Chính quyền của Kim Jong-un đã có những phản ứng giận dữ thời gian gần đây - bằng chứng cho thấy tầm ảnh hưởng to lớn của Trung Quốc lên quốc gia biệt lập này.Sau việc cắt giảm lượng than nhập khẩu từ Triều Tiên, Trung Quốc còn có thể có một số bước đi khác như ủng hộ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hạn chế cung cấp dầu mỏ cho Triều Tiên - cắt đứt con đường sinh mệnh của Bình Nhưỡng nếu tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa.Trung Quốc cũng có thể khởi tố quyết liệt các công ty của nước này cung cấp các công nghệ chế tạo tên lửa tầm xa hoặc máy ly tâm làm giàu uranium cho Triều Tiên.Bên cạnh đó, trấn áp các cơ quan tài chính Trung Quốc giúp Triều Tiên rửa tiền từ các hoạt động phi pháp như buôn bán ma túy, làm tiền giả và buôn bán vũ khí./.