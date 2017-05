Cảnh sát Anh làm nhiệm vụ bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London ngày 27/4. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cảnh sát Anh cho biết, ngày 1/5, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ ba người phụ nữ theo luật chống khủng bố tại khu vực phía Tây thủ đô London trong quá trình điều tra âm mưu tấn công dựa trên các nguồn tin tình báo.Như vậy, tới nay đã có tổng số 10 người bị bắt trong quá trình điều tra.Nguồn tin từ cảnh sát London cho biết, lực lượng này đã bắt giữ hai người phụ nữ cùng 18 tuổi và một người 19 tuổi do bị nghi có các hành động đồng phạm, chuẩn bị và kích động các hành động khủng bố.Theo cảnh sát, ba trường hợp vừa bị bắt giữ nằm trong khuôn khổ chiến dịch được tiến hành dựa trên các thông tin tình báo liên quan tới vụ việc xảy ra trên đường Harlesden, nơi một đối tượng nữ bị bắn ngày 26/4 và đã bị bắt ngay khi được xuất viện.Hoạt động này nằm trong một chiến dịch truy quét chống khủng bố của lực lượng an ninh Anh.Các vụ bắt giữ nêu trên xảy ra khoảng 1 tháng sau vụ tấn công táo tợn mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm gần tòa nhà Quốc hội Anh, làm 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương./.