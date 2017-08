Thượng tướng Lương Cường và Trung tướng Vilay Lakhamphong duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao Trung tướng Vilay Lakhamphong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào đang thăm Chính thức Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 2/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Lễ đón Trung tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và các thành viên đoàn.Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Trung tướng Vilay Lakhamphong trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; đáp lễ chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Thượng tướng Lương Cường vào tháng 7/2016; đồng thời là chuyến thăm ra mắt lãnh đạo Đảng, Bộ Quốc phòng Việt Nam sau khi Trung tướng Vilay Lakhamphong đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào.Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2017 là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”; kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác (18/7/1977-18/7/2017); kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017). Chuyến thăm nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác thời gian tới; góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết đặc biệt thủy chung giữa Việt Nam-Lào.Sau lễ đón, đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn hội đàm với đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Lào do Trung tướng Vilay Lakhamphong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào làm trưởng đoàn.Tại cuộc hội đàm, Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ vui mừng được đón tiếp Trung tướng Vilay Lakhamphong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và các thành viên sang thăm, làm việc tại Việt Nam.Thượng tướng Lương Cường cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước nói chung, quan hệ hợp tác về quốc phòng nói riêng, vì lợi ích của nhân dân hai nước.Thượng tướng Lương Cường đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu trong việc triển khai các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017," nổi bật là đã tổ chức thành công 4 cuộc gặp mặt các học viên quân sự Lào từng đào tạo tại Việt Nam tại 4 địa điểm trên đất Lào; tổ chức Dạ hội Thanh niên Quân đội Việt Nam-Lào tại tỉnh Điện Biên với chủ đề “Chung dãy Trường Sơn thắm tình đồng chí”; phối hợp tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia”; tổ chức Giao lưu hữu nghị biên giới lần thứ nhất.Sắp tới, theo lời mời của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cử 3 đoàn văn công sang biểu diễn phục vụ nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tại một số địa phương và đơn vị quân đội Lào.Thượng tướng Lương Cường cho rằng đây là những hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa lớn; góp phần tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ quân đội hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, đấu tranh phòng, chống, làm thất bại âm mưu phá hoại, chia rẽ quan hệ Việt Nam-Lào của các thế lực thù địch.Trung tướng Vilay Lakhamphong, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào cảm ơn Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dành thời gian đón tiếp, hội đàm; khẳng định hoạt động công tác đảng, công tác chính trị giữa quân đội hai nước là một trong những hoạt động quan trọng, được lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo quân đội hai bên quan tâm thúc đẩy.Trung tướng Vilay Lakhamphong tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước sẽ góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa sự tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị ở mỗi nước; đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, phát triển của mỗi nước. Quân đội hai nước giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, đóng vai trò nòng cốt trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch chia rẽ mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.Trong thời gian tới, Thượng tướng Lương Cường và Trung tướng Vilay Lakhamphong thống nhất hai bên tăng cường hợp tác hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ.Ngoài ra, hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ quân đội hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân, quân đội hai nước nhân các sự kiện lớn của hai nước, hai quân đội; tăng cường hợp tác đào tạo, coi đây là mục tiêu chiến lược lâu dài của hai nước, hai quân đội.Đồng thời, hai bên tiếp tục phối hợp đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước; sớm hoàn thành xuất bản sách và phim tài liệu (song ngữ Việt-Lào) phản ánh quá trình phối hợp của quân đội hai nước trong thực hiện nhiệm vụ trên; đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng mối quan hệ hai nước, quân đội hai nước trong thực hiện các nhiệm vụ và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào; Lào-Việt Nam năm 2017; duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu sĩ quan trẻ, tổ chức kết nghĩa giữa các đơn vị, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Đoàn Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chào xã giao Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và tham quan một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại tỉnh Điện Biên./.