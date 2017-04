Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Ban liên lạc Cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2017), chiều 27/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt 50 đại biểu Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.Với tinh thần và quyết tâm “tất cả vì tiền tuyến lớn,” “tất cả vì miền Nam ruột thịt,” Đảng đoàn và lãnh đạo Bộ Công an đã sớm lựa chọn cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chi viện chiến trường miền Nam.Từ năm 1959 đến tháng 4/1975, Bộ Công an đã chi viện hơn 11.000 cán bộ cho chiến trường miền Nam. Lực lượng cán bộ công an chi viện đã kiên cường bám sát phong trào cách mạng, nhanh chóng hòa nhập với thực tiễn công tác, chiến đấu ác liệt ở chiến trường, nêu tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần xứng đáng cùng lực lượng An ninh và đồng bào miền Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.Hàng nghìn cán bộ công an chi viện đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường miền Nam, nhiều cán bộ bị thương hoặc bị nhiễm chất độc da cam.Sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam tiếp tục nỗ lực rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới.Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam là một tổ chức truyền thống tiêu biểu, mang đậm dấu ấn lịch sử của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ban liên lạc được Bộ Công an có quyết định công nhận tổ chức và quy chế hoạt động từ năm 1997, hiện có 311 hội viên, là một tổ chức có nhiều đổi tượng chính sách, trong đó có 48 thương binh, 13 người bị nhiễm chất độc da cam, 3 người bị địch bắt tù đày, 14 thân nhân liệt sỹ.Qua 20 năm hoạt động, Ban liên lạc đã không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao vai trò người cán bộ công an đã từng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đã lập được nhiều thành tích xuất sắc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi tới các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và đã từng công tác, chiến đấu ở các chiến trường B, C, K lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sỹ công an nói chung, các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng, đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.Qua nghe báo cáo của Ban liên lạc và các đại biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặc biệt cảm kích các cán bộ trong Ban liên lạc mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn khắc phục khó khăn để đến các địa phương xa xôi, cách trở như Côn Đảo, Phú Quốc, Hà Giang… tổ chức các cuộc giao lưu tiếp lửa truyền thống với tuổi trẻ Công an Nhân dân về các chủ đề “Một thời hoa lửa,” “Những bước chân không mỏi,” “Những chiến công đi vào huyền thoại,” “Thắp lửa truyền thống ấm tình nơi biên cương”…Ban liên lạc còn tổ chức viết hồi ký, xuất bản sách về những kỷ niệm sâu sắc của cán bộ công an chi viện và an ninh miền Nam, tích cực tham gia tổng kết lịch sử, xây dựng phim tài liệu và tổ chức về nguồn, thăm chiến trường xưa…Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận những hoạt động đầy ý nghĩa của Ban liên lạc trong suốt 20 năm qua, không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân, nêu cao vai trò của người công an cách mạng đã từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước,” góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh.Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, hoạt động của Ban liên lạc đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh nhân văn người cán bộ, chiến sỹ công an luôn sống có tình, có nghĩa với đồng chí, đồng đội như những năm tháng chiến tranh cùng sát cánh bên nhau ở chiến trường, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về đạo đức, lối sống, xứng đáng để các thế hệ trẻ trong Công an Nhân dân ngưỡng mộ, học tập và noi theo.Các cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam còn gương mẫu tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương; luôn theo dõi sát tình hình bảo đảm an ninh, trật tự và có nhiều ý kiến đóng góp rất sâu sắc với lực lượng Công an Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam tiếp tục tham gia giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ; quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, nhân dân hạnh phúc.Nhân dịp này, Chủ tịch nước trân trọng đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với Ban liên lạc cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam, Bộ Công an đề xuất Đảng, Nhà nước xét khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc nhưng chưa được khen thưởng./.