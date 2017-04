Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các cử tri. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 27/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thông báo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV và ghi nhận, giải trình, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội và các cơ quan hữu quan.Các cử tri phường Hưng Thạnh đã nêu 11 ý kiến về các nhóm các vấn đề như: Giá bồi thường đất đô thị; bảo hiểm y tế; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở những bệnh viện công; việc làm sinh viên, thanh niên ra trường; vấn đề xâm hại tình dục trẻ em; đầu tư công cho thành phố Cần Thơ…Sau khi nghe đại diện lãnh đạo ​phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng giải thích về những vấn đề cụ thể liên quan đến những kiến nghị của người dân địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, lãnh đạo địa phương đã trả lời cặn kẽ, đúng thẩm quyền, thể hiện tinh thần trách nhiệm.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhắc nhở những kiến nghị của nhân dân liên quan đến quyền sở hữu nhà ở tại khu đô thị, thời gian tới lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, cử cán bộ tư vấn cho nhân dân nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân theo Luật Đất đai quy định.Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, đây là những vấn đề lớn được Đảng, Nhà nước, Quốc hội hết sức quan tâm. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Kỳ họp thứ 3 sắp tới, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 13 dự án luật đã cho ý kiến lần đầu; thông qua 5 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến lần đầu 4 dự án luật; sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề an toàn thực phẩm, tham gia quyết định những báo cáo của Chính phủ về xây dựng những công trình trọng điểm… ​Về nhóm vấn đề liên quan đến đảm bảo môi trường mà cử tri nêu ra, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Cái Răng đang trong quá trình đô thị hóa, vẫn còn những hộ dân chăn nuôi để đảm bảo cuộc sống hằng ngày.Tuy nhiên, các cấp chính quyền phải thực hiện kiểm tra, tuyên truyền để người dân tuân thủ các quy định liên quan đến bảo đảm môi trường sống trong lành cho khu dân cư.Khắc phục tình trạng rác thải đô thị, các cấp chính quyền cùng với lực lượng đoàn thanh niên, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại rác thải nhằm đảm bảo vệ sinh, làm đẹp mỹ quan khu vực công cộng, trong đó có đoạn đường Quốc lộ đi qua địa bàn.Trả lời cử tri Nguyễn Chí Thanh, phường Hưng Thạnh về tình trạng thanh niên, sinh viên trên địa bàn ra trường không có việc làm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đây cũng là tình trạng chung, là vấn đề lớn của đất nước.Thanh niên ra trường hàng năm không tìm được việc làm nguyên nhân một phần do nhu cầu, chất lượng đào tạo, năng lực học tập của sinh viên, thanh niên chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tế.Cùng với đó, nhận thức, quan điểm của xã hội là phải làm trong cơ quan nhà nước còn chưa đúng. Theo đó, cùng với vấn đề chú trọng hơn nữa trong đào tạo, định hướng, giới thiệu việc làm của các cơ quan chức năng, hiện nay nhiều sinh viên ra trường đã chủ động trong tự khởi nghiệp, làm nông nghiệp công nghệ cao, làm cho doanh nghiệp nước ngoài, tư nhân...Đây cũng là cách làm chủ động của sinh viên, thanh niên cần được phát huy.Chủ tịch Quốc hội cũng đã chia sẻ với ý kiến cử tri về vấn đề tăng nặng mức xử phạt trong Bộ luật Hình sự sửa đổi đối với những tội phạm nghiêm trọng như buôn bán, vận chuyển, sản xuất ma túy, gây ô nhiễm môi trường, đang được nhân dân, xã hội quan tâm.Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng của Cần Thơ tiếp thu các ý kiến của cử tri, trong đó xem xét, giải quyết vấn đề thực hiện bảo hiểm y tế, nhất là giải quyết nhanh chóng thủ tục đối với những bệnh nhân khi đi khám bảo hiểm tại các cơ sở y tế, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn sự mong đợi của người dân và thực hiện đúng pháp luật về bảo hiểm y tế.Về ý kiến cử tri Nguyễn Thanh Đời, phường Hưng Thạnh nêu băn khoăn về vấn đề dịch vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện công hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cho biết Nhà nước có chủ trương xã hội hóa cho phép bệnh viện công mở dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân nhưng phải đảm bảo nguyên tắc nơi nào thừa năng lực, cơ sở vật chất thì mới có thể huy động và bệnh viện công không được cắt khu vực công để đi làm dịch vụ.Giải đáp ý kiến cử tri Ngô Thị Hồng Anh ở phường Hưng Thạnh nêu ý kiến về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cho biết, vấn đề này Quốc hội đã đưa vào chương trình giám sát, yêu cầu Bộ Công an báo cáo về tình hình này trong cả nước. Trên cơ sở đó Quốc hội nghiên cứu bổ sung trong Bộ luật Hình sự sửa đổi.Theo Chủ tịch Quốc hội, trong công tác phòng ngừa, giáo dục ở gia đình, nhà trường, sự lên án của xã hội cũng rất quan trọng. Qua đó, các kỹ năng mềm, những kiến thức cơ bản sẽ được dạy dỗ, chỉ bảo các em, góp phần thiết thực trong công tác phòng ngừa từ xa.Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ với cử tri địa phương, với điểm xuất phát thấp, địa hình chia cắt bởi nhiều sông, rạch, hiện Cần Thơ đã được áp mức đầu tư công trung hạn 5 năm tới bằng thành phố Hải Phòng và Đà Nẵng, nhằm đưa Cần Thơ ngày càng phát triển, xứng đáng là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.