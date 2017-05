Festival Di sản Quảng Nam 2017 diễn ra từ ngày 7-14/6. (Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Quảng Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 9/5 cho hay, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 (năm 2017) với chủ đề “Quảng Nam - Hành trình kết nối di sản” sẽ kéo dài từ ngày 7-14/6.Chương trình được tổ chức tại thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An và một số huyện, thị xã khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như: Duy Xuyên, Điện Bàn, Tây Giang, Phú Ninh, Tiên Phước, Nam Trà My.Đây là năm đầu tiên nhiều hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức tại Festival Di sản Quảng Nam: trình diễn nghi thức dựng cây Nêu của các dân tộc Việt Nam với chủ đề “Hương sắc vùng cao” (từ ngày 11-13/6 tại Khu nhà làng truyền thống Cơ Tu, huyện Tây Giang), Festival thuyền kayak toàn quốc mở rộng (ngày 10/6 tại hồ Phú Ninh, huyện Phú Ninh)…“Đó là những điểm nhấn mới của chương trình năm nay so với các kỳ festival trước, được kỳ vọng góp phần tạo diện mạo đa dạng cho Festival Di sản Quảng Nam,” đại diện ban tổ chức cho hay.Bên cạnh đó, Festival Di sản Quảng Nam 2017 còn bao gồm một chuỗi sự kiện diễn ra liên tục: Hội thi hợp xướng quốc tế, Festival diều quốc tế, Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam,” Diễn đàn du lịch miền Trung-Tây Nguyên, Liên hoan Hô hát Bài chòi các tỉnh miền Trung và các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO vinh danh với chủ đề “Sắc màu di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam,” Festival tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam và thế giới…Các sự kiện trong khuôn khổ festival thu hút sự tham dự của nhiều đoàn nghệ thuật, nghệ sỹ nước ngoài và các tổ chức, đơn vị lữ hành… trong nước.Những thông tin cụ thể về Festival Di sản Quảng Nam 2017 (thời gian, địa điểm tổ chức, các điểm bán vé hoặc miễn phí cho du khách trong quá trình diễn ra festival, những sản vật đặc trưng của Quảng Nam…) được ban tổ chức cập nhật trên website chính thức tại địa chỉFestival Di sản Quảng Nam lần thứ 6 (năm 2017) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức, nhằm quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam nói chung và của Quảng Nam nói riêng; đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Nam.: 20 giờ (9/6) tại Quảng trường biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).: diễn ra từ ngày 7-10/6 tại Rạp hát Hội An (thành phố Hội An, Quảng Nam) với sự tham gia của 32 đoàn nghệ thuật (trong đó có 24 đoàn nghệ thuật nước ngoài đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới).: diễn ra từ ngày 8-11/6 tại phường Cẩm Nam (Hội An) và bãi biển Tam Thanh (Tam Kỳ). Khoảng 90 nghệ nhân trong nước và 28 nghệ nhân đến từ 12 quốc gia với khoảng 300 con diều truyền thống và hiện đại sẽ tham gia trình diễn tại đây.: diễn ra từ ngày 12-13/6 làng lụa Hội An và khu phố cổ Hội An (thành phố Hội An) với sự tham dự của các làng nghề tơ lụa trong nước và đại diện đến từ các quốc gia: Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Italy, Thái Lan...: diễn ra từ ngày 12-14/6 tại vườn tượng Hội An (thành phố Hội An); dự kiến có khoảng 10 đầu bếp đến từ 10 quốc gia tham dự: diễn ra từ ngày 9-14/6 tại quảng trường biển Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ). Các hình ảnh, hiện vật trưng bày được gửi đến từ 16 tỉnh/thành phố trong cả nước: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận.../.