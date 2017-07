(Nguồn: China Daily)

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông tin từ Tổng cục Giám sát, Kiểm tra Chất lượng và Kiểm dịch Quốc gia (AQSIQ) của nước này cho biết hãng Ford Trung Quốc sẽ tạm dừng hoạt động thu hồi 316 chiếc xe hạng sang Lincoln MKX nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc trong vòng 3 tháng do sự chậm trễ trong khâu nhập khẩu phụ tùng thay thế.Theo AQSIQ, 316 chiếc Lincoln MKX nói trên, được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 11/6/2014 đến ngày 31/7/2014, gặp lỗi ở bộ điều khiển dây đai an toàn.Lỗi này sẽ khiến hệ thống không siết chặt dây đai an toàn khi xảy ra va chạm, từ đó tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng đối với những người ngồi trên xe.Theo kế hoạch ban đầu của Ford Trung Quốc, hoạt động thu hồi bắt đầu triển khai từ ngày 30/6 vừa qua, tuy nhiên do sự chậm trễ trong khâu nhập khẩu phụ tùng thay thế nên phải đến ngày 30/9 tới, nhà sản xuất xe hơi của Mỹ mới có thể tiến hành các hoạt động kiểm tra và thay thế miễn phí những bộ phận bị lỗi trên 316 chiếc Lincoln nói trên.Trước đó, hồi đầu tháng Tư vừa qua, Ford Trung Quốc đã thông báo thu hồi gần 5.800 xe hơi thuộc 2 dòng Lincoln MKX và Lincoln Continental được nhập khẩu trong giai đoạn 2016-2017 tại thị trường Trung Quốc để khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ thống túi khí.Lỗi của những chiếc xe này là túi khí ở ghế lái có thể không được bơm đủ khí trong quá trình bung ra và túi khí rèm có thể tách rời khỏi vị trí của môđun túi khí, từ đó làm gia tăng nguy cơ chấn thương cho tài xế trong những trường hợp xảy ra va chạm./.