Vị trí nơi thanh dầm bị rơi. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ông Ngô Văn Ích, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xác nhận thanh dầm cầu dẫn lên đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn đã bất ngờ rơi xuống và bị gãy làm 4 khúc.Rất may là vụ việc không gây thiệt hại về người.Cụ thể, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 28/7, tại khu vực khe Đá Bàn, thuộc phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, khi các đơn vị thi công đang tiến hành lao dầm để kết nối với chân cầu ở độ cao khoảng 30m thì bất ngờ thanh dầm bị rơi xuống. Đoạn dầm dẫn cầu dài khoảng 50m và bị gãy làm 4 khúc.Ngay khi sự việc xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh lập đoàn công tác đến hiện trường để kiểm tra và làm rõ sự việc.Theo thiết kế, đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn dài gần 60km, điểm đầu tại Km 102+300 Quốc lộ 18 thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, điểm cuối giao với đường trục chính vào sân bay Vân Đồn. Tốc độ cho các phương tiện đạt 100km/giờ. Đường có chiều rộng 4 làn xe, chiều rộng nền đường 24,5m. Hạng mục này do Công ty Cầu 14 thi công.Dự án đường cao tốc Hạ Long-Vân Đồn và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long-Mông Dương được thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư./.