Luis Fonsi và Dady Yankee trong MV Despacito (Nguồn: billboard.com)

''Despacito'' không chỉ là một bài hát được yêu thích trên toàn cầu với 2,5 triệu lượt xem trên Youtube, mà còn là một trong những bài hát phổ biến nhất trên các khán đài - tất cả là nhờ một nhóm cổ động viên ở Argentina.Theo The Guardian, trong Bảy tháng vừa qua, bài hát ''Despacito'' của Luis Fonsi đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu. Bài hát đã trở thành một hiện tượng được lan truyền trên mạng Internet, thu hút được hơn 2,5 triệu lượt xem trên YouTube và thậm chí được cho là nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế Puerto Rico khi ngành du lịch nước này tăng vọt 45%.Video âm nhạc cho bài hát này đã được phát hành ngày 12/1 và đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng 97 ngày. Justin Bieber đã góp mặt trong bản remix bài hát này vào cuối tháng Tư, đưa bài hát tiếp cận với một nhóm khán thính giả mới và mở ra khía cạnh chính trị cho câu chuyện.Khi Bieber “lẩm nhẩm” lời bài hát này trong một buổi hòa nhạc vào tháng Năm, hát rằng: “Tôi không biết lời nên tôi nói burrito, tôi không biết lời nên tôi nói Dorito,” nam ca sỹ này đã bị chỉ trích vì chế nhạo tiếng Tây Ban Nha, lợi dụng các ca sỹ Latinh và chiếm đoạt văn hóa.Những phán quyết đúng sai về bản remix của Bieber đã khiến người ta phân tâm và quên đi một câu chuyện khác đang nổi lên ở Argentina.Bài hát này không chỉ có chỗ đứng trong các bảng xếp hạng âm nhạc, mà nhờ một nhóm cổ động viên đầy sáng tạo ở Buenos Aires, những phiên bản mới của nó đang bắt đầu khuấy động các trận đấu thể thao trên toàn thế giới.Sự tái sinh của bài hát này với tư cách một bài “bóng đá ca” bắt đầu ở Buenos Aires, nơi nhóm San Lorenzo banda Escuela de Tablones được nghe bài hát và sáng tạo ra phiên bản của riêng họ vài tuần sau đó. Bản thu của họ đã thu hút 1 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong sáu ngày, và những người hâm mộ bóng đá bắt đầu sáng tạo phiên bản bài hát này của riêng họ.Bài hát đã được những người hâm mộ bóng đá ở Argentina, Tunisia, Brazil, Israel, Hàn Quốc và Italy “sáng chế lại," khiến Luis Fonsi rất vui. “Cảm ơn những người hâm mộ San Lorenzo,” anh nói. “Các bạn là những người đầu tiên lấy giai điệu của 'Despacito' và biến nó thành bài hát của các bạn, cho đội bóng của các bạn. Là một người hâm mộ thể thao, đối với tôi điều đó thật tuyệt vời.”Người hâm mộ ở San Lorenzo từ lâu đã là những người tạo ra xu thế. ''Oh San Lorenzo,'' ''Van a Ver,'' và ''Vengo del barrio de boedo'' chỉ là một vài bài hát được những người hâm mộ truyền bá - và họ còn sản xuất một phiên bản của bài hát ''Wonderwall'' có thể cạnh tranh với bất kỳ bài hát nào Ryan Adams có thể viết ra.Ngay cả người hâm mộ Boca Juniors, Diego Maradona, cũng đã ca ngợi sức sáng tạo của những người ủng hộ San Lorenzo. “San Lorenzo có những người ủng hộ tài tình nhất,” Maradone viết trong cuốn tự truyện của mình. “Đối với tôi họ là những người sáng tạo nhất đất nước Argentina: họ tạo ra những bài hát tài tình nhất, họ rất vui vẻ. Tôi yêu họ. Tôi sẽ rất sung sướng nếu được chơi trong màu áo đó.”Nhà báo thể thao Will Dalton, người từng sống ở Argentina trong vòng ba năm và đã viết về nhóm San Lorenzo banda trên tạp chí Mundial, cho biết ngay cả người hâm mộ của các câu lạc bộ cạnh tranh cũng tôn trọng không khí trên sân của họ.“Toàn bộ trải nghiệm về ngày thi đấu giống như một buổi biểu diễn cả ngày của nhóm nhạc mà bạn yêu thích. Không chỉ vì những bài hát quá hay và bạn được hát đúng kiểu trên khán đài, mà còn vì tất cả mọi người đều nhảy lên giống như trong một lễ hội vậy - ngay cả trong những trận đấu hòa không đều tẻ nhạt.”Bóng đá có khả năng gợi nên những điểm tương đồng, giống như cách mà bài hát ''Despacito'' đã được những người hâm mộ từ nhiều quốc gia khác nhau trên khắp thế giới sáng chế lại. Mặc dù hành vi của một ngôi sao nhạc pop hay quên đã tạo ra một sự liên tưởng không hay về bài hát, những người hâm mộ bóng đá đã biến nó thành một bài ca về niềm đam mê chung của chúng ta./.