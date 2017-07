Cảnh đổ nát ở Mosul. (Nguồn: straitstimes.com)

Presstv đưa tin, một báo cáo gần đây cho biết Saudi Arabia đã điều hơn 100 nhân viên tình báo tới Mosul để gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chỉ đạo những phần tử khủng bố này trong các cuộc chiến chống lại lực lượng của Chính phủ Iraq và các tay súng đồng minh thuộc Các đơn vị Huy động Nhân dân.Mạng truyền hình al-Manar tiếng Arab tại Liban dẫn một báo cáo đăng trên tờ al-Sharq của Qatar tiết lộ 150 đặc vụ tình báo Saudi Arabia đã chiến đấu cùng các thành viên IS ở Mosul và nỗ lực mở rộng cuộc chiến này.Báo cáo còn nêu rõ các lực lượng Chính phủ Iraq đã thu giữ những tài liệu quan trọng chứng minh các sĩ quan tình báo Saudi Arabia hỗ trợ các phần tử IS khi họ giải phóng Mosul.Hôm 10/7, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã chính thức tuyên bố chiến thắng trước các phần tử cực đoan IS tại Mosul - thành trì chính của IS tại Iraq./.