Hiện trường vụ việc. (Nguồn: kurdistan24)

Hãng Reuters và THX dẫn các nguồn tin an ninh cho biết, ngày 7/5 nhiều phần tử đánh bom liều chết thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tấn công căn cứ quân sự K1 của lực lượng người Kurd ở phía Tây Bắc thành phố Kirkuk thuộc miền Bắc Iraq, nơi các cố vấn quân sự Mỹ đồn trú.Vụ đánh bom đã khiến 2 nhân viên an ninh người Kurd và 5 kẻ đánh bom liều chết thiệt mạng. Ngoài ra 6 người Kurd khác cũng bị thương trong vụ tấn công này.Một sĩ quan cho hay "những kẻ đánh bom liều chết này mặc quân phục giống lực lượng người Kurd và đã cạo râu giống như chúng tôi". Một nguồn tin an ninh người Kurd giấu tên cho biết vụ tấn công xảy ra lúc 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương (3h giờ GMT) khi 5 kẻ đánh bom liều chết của IS mặc áo cài thuốc nổ đột nhập vào căn cứ K1, dẫn đến vụ đụng độ ác liệt giữa những kẻ tấn công và lực lượng người Kurd.Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Iraq được liên quân quốc tế chống IS hậu thuẫn đang tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm đánh bật các phần tử IS ra khỏi thành trì chính của chúng ở phía Tây Mosul, miền Bắc Iraq./.