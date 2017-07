Người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin của IEBC, ông Chris Msando. (Nguồn: Reuters)

Ngày 31/7, một quan chức phụ trách giám sát công nghệ thông tin thuộc Ủy ban Bầu cử Độc lập và Biên giới Kenya (IEBC) đã thiệt mạng, chỉ hơn một tuần trước khi quốc gia Đông Phi này tổ chức bầu cử tổng thống.Chủ tịch IEBC Wafula Chebukati thông báo người đứng đầu bộ phận công nghệ thông tin của IEBC, ông Chris Msando có thể thiệt mạng do bị bắt cóc, tra tấn và giết hại.Theo ông Chebukati, hiện IEBC đang yêu cầu lực lượng an ninh cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ vụ sát hại này trong bối cảnh cuộc bầu cử quan trọng đang tới gần.Theo IEBC, cuộc bầu cử tổng thống ở Kenya được tổ chức vào ngày 8/8 tới sẽ là cuộc chạy đua quyết liệt giữa Tổng thống đương nhiệm Uhuru Kenyatta và thủ lĩnh đối lập lâu năm Raila Odinga. Hiện Tổng thống Kenyatta cáo buộc ông Odinga đang tìm cách gây chia rẽ quốc gia và kích động bạo lực, trong khi thủ lĩnh phe đối lập cho rằng ông Kenyatta âm mưu gian lận trong cuộc bỏ phiếu lần này.Vụ sát hại một quan chức của IEBC xảy ra chỉ ít ngày sau khi nhà riêng của Phó Tổng thống William Ruto bị tấn công khiến 2 tay súng và một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng. các nhân chứng cho biết 3 tay súng đã phục kích và tấn công vào dinh thự của Phó Tổng thống Ruto, cướp súng của một nhân viên phụ trách bảo vệ an ninh cho ngôi nhà và bắn chết người này. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Phó Tổng thống Ruto đã rời khỏi nhà để đi cùng Tổng thống Kenyatta vận động tranh cử tại thị trấn miền Tây Kitale. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát nghi ngờ các tay súng tấn công mang quốc tịch Somali./.