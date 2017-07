Lợi nhuận của Google giảm. (Nguồn: AFP)

Hôm 24/7 vừa qua, Alphabet, công ty mẹ của Google đã báo cáo lợi nhuận quý là 3,5 tỷ USD, giảm mạnh so với một năm trước do phải đóng khoản tiền phạt lớn mà Ủy ban châu Âu (EC) áp lên thu nhập.Theo Daily Mail, gã khổng lồ công nghệ báo cáo rằng doanh thu đã tăng lên 26 tỷ USD trong quý ​2 vừa qua, và lợi nhuận tính toán đáng lẽ sẽ đạt gần 6​,3 tỷ USD nếu không phải gánh khoản tiền phạt chống độc quyền 2,74 tỷ USD mà Ủy ban châu Âu đặt ra cho công cụ tìm kiếm Google.Thu nhập trong quý đã giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm ngoái, doanh thu của Alphabet đã tăng 21% trong cùng kỳ.Giám đốc tài chính Ruth Porat của Alphabet cho biết báo cáo cho thấy "tăng trưởng mạnh mẽ với đà tăng tiềm ẩn lớn", do công ty đã "có những khoản đầu tư tập trung vào những dòng doanh thu mới."Sau khi số liệu thu nhập của công ty được công bố, cổ phiếu của Alphabet đã giảm khoảng 2​,9% xuống 969.03 USD trong các giao dịch thị trường sau khi bán.Các nhà đầu tư đã bày tỏ quan ngại về ý nghĩa của rắc rối quy định tại châu Âu với Alphabet, công ty có nguồn thu nhập chủ yếu từ quảng cáo trên Google trong khi đầu tư vào "những khoản cược khác" như xe tự lái.Alphabet đã thu về 248 triệu USD doanh thu và báo cáo khoản lỗ 772 triệu USD trong mục "những khoản cược khác" trong quý vừa qua.Google và EU đang chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm, khi ông lớn của thung lũng Silicon đối mặt với một thách thức không ngừng với tham vọng mở rộng vượt khỏi các kết quả tìm kiếm.Brussels đã dành tới 7 năm nhắm vào Google, với động lực là nỗi e sợ về sự thống trị của công ty trong hoạt động tìm kiếm trên Internet tại châu Âu, nơi Google chiếm khoảng 90% thị phần.Trong một phán quyết có thể vẽ lại bản đồ trực tuyến toàn cầu, tháng 6 vừa qua, bà Margrethe Vestager, nhân vật chủ trương chống độc quyền hàng đầu châu Âu đã tuyên bố khoản phạt kỷ lục với Google do đã ưu ái một cách bất hợp pháp dịch vụ mua sắm của công ty trong các kết quả tìm kiếm.EU buộc tội Google đã dành quá nhiều sự ưu tiên cho các dịch vụ của mình trong các kết quả tìm kiếm, dẫn đến sự tổn hại cho các dịch vụ so sánh giá cả khác.Quyết định này - nếu vượt qua được quá trình kháng cáo dự kiến - có thể sẽ là một đòn giáng mạnh vào Google cũng như luật cạnh tranh nói chung.EU cũng đang kiểm tra dịch vụ quảng cáo AdSense của Google và phần mềm điện thoại di động Android của hãng.Rob Enderle ,nhà phân tích thung lũng Silicon của tập đoàn Enderle Group cho biết sẽ là khôn ngoan nếu Alphabet đa dạng hóa, nhưng công ty cần cẩn thận để không lợi dụng vị thế quyền lực của mình trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến nhằm đạt được lợi thế.Các nhà đầu tư cũng sẽ để mắt đảm bảo rằng khoản phạt này chỉ phải đóng một lần, vì ngay cả một công ty khổng lồ như Google cũng không thể chịu được tổn thất tiền bạc như vậy hàng quý."Tôi không thấy dấu hiệu rằng Google sẽ thay đổi hành vi của mình, và điều đó có nghĩa là EU có thể tiếp tục tấn công họ với những khoản phạt lớn," Enderle cho hay. “EU không có khiếu hài hước khi các công ty Mỹ bảo họ tránh qua chỗ khác đi"./.