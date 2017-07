Mảnh vỡ máy bay MH17 tại khu vực gần làng Grabove, Donetsk, Ukraine ngày 20/7/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 13/7, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai bày tỏ hy vọng rằng danh tính các nghi phạm trong vụ bắn rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines vào tháng 7/2014 sẽ được đưa ra vào cuối năm nay.Phát biểu với phóng viên tại buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ MH17 tại Putrajaya, trung tâm hành chính của Malaysia, ông Liow cho biết: "Hy vọng rằng cuối năm nay hoặc đầu năm tới, chúng ta có thể tìm ra được những kẻ phải chịu tội trước tòa."Chiếc Boeing 777 trong chuyến bay mang số hiệu MH17 đã bị bắn rơi trên vùng lãnh thổ phía Đông Ukraine.Theo Ủy ban An toàn Hà Lan báo cáo hồi tháng 10/2015, tên lửa bắn rơi MH17 là loại tên lửa Buk được sản xuất tại Nga.Đồng thời, một nhóm các nhà điều tra đa quốc gia do Hà Lan dẫn đầu đã kết luận vào tháng 9/2016 rằng tên lửa này đã được phóng đi từ miền Đông Ukraine, vùng lãnh thổ do phe ly khai thân Nga kiểm soát.Giới chức kêu gọi những người chịu trách nhiệm phóng tên lửa Buk hãy ra mặt.Toàn bộ 298 người trên chuyến bay MH17 đều thiệt mạng.Bộ Ngoại giao Hà Lan hồi tuần trước cho biết bất cứ nghi phạm nào được xác minh bắn rơi máy bay cũng sẽ bị xét xử tại tòa án Hà Lan theo luật phát nước này./.