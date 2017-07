- Cảm ơn những chia sẻ của Midu!/.







CHAT - Món ăn yêu thích?

Rau muống xào.



- Điểm thích nhất trên cơ thể?

Mũi và vòng 2.



- Biết chơi môn thể thao?

Bowling.



- Mùi nước hoa yêu thích?

Good girl.



- Một từ nói về bản thân?

Dễ thương.



- Vai diễn muốn đóng nhất?

Cá tính, gai góc.



- Việc nổi loạn nhất từng làm? Bật nhạc thật to và lái xe đi xa một mình.



- Trang phục yêu thích?

Phong cách casual, nhã nhặn trẻ trung. Tông màu trắng, sáng, pastel.



- Lối trang điểm yêu thích?

Phong cách nude, mắt không đánh khối. Son màu tự nhiên: hồng đất, hồng nude, cam, rất ít khi dùng son đỏ.

Bài: Lê Hạnh

Ảnh: Nguyễn Hoàng Duy

Mười năm bước vào showbiz, nhưng Midu vẫn cứ là hotgirl trẻ trung sở hữu vẻ đẹp trong sáng như pha lê. Bí quyết giữ gìn sự tươi trẻ của cô gói gọn trong phương châm sống: không stress và trang điểm thật ít.- Đã 10 năm kể từ khi trở thành quán quân một cuộc thi dành cho tuổi teen, vì sao đến bây giờ, trông Midu vẫn cứ trẻ như thời 18 tuổi vậy?Tôi luôn quan niệm, trang điểm nhiều thì da sẽ nhanh lão hóa, nên việc đầu tiên là tôi hạn chế trang điểm và chú ý chăm sóc da đúng cách.Thứ hai là không cáu giận. Tôi nghĩ cuộc sống không chỉ có niềm vui và vị ngọt, nó còn có cả nỗi buồn và vị đắng, phụ nữ thường cả nghĩ, không dễ buông bỏ, nên hãy chấp nhận và tìm cách vượt qua nỗi buồn. Suy nghĩ nhiều chỉ khiến thần thái phụ nữ xuống sắc và làm mình nhanh già đi thôi.Thứ ba là sắp xếp công việc khoa học để có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày tôi tập yoga, tập gym, thỉnh thoảng chơi bowling và đi du lịch. Một tuần tôi cố gắng dành 3 buổi tối để càphê với bạn bè.- Mỗi ngày Midu dành bao nhiêu thời gian để chăm sóc da?Thú thực là tôi chỉ có 30 phút cho việc này thôi: sáng 10 phút, tối 20 phút. Tôi cho rằng, mất bao nhiêu thời gian hoặc đổ bao nhiêu tiền cho mỹ phẩm không quan trọng, mà là phải hiểu về làn da của mình và dưỡng da đúng cách.Theo kinh nghiệm của tôi, da thiếu nước sẽ bị nhăn và lão hóa nhanh hơn, ngược lại nếu đủ nước, làn da sẽ trẻ trung và đầy sức sống. Nên tôi tập trung cấp nước cho da. Song tôi không dùng kem dưỡng ẩm, vì chúng dễ khiến da của tôi nổi mụn.Tôi có làn da hỗn hợp, sáng và tối sau khi rửa sạch mặt, tôi dùng nước cân bằng độ ẩm, sau đó dùng serum và essence của mỹ phẩm 9wishes (Hàn Quốc) để cấp nước cho da. Mỹ phẩm Hàn Quốc thiên về cấp nước, dịu nhẹ, phù hợp với làn da châu Á nên tôi thích dùng. Ngoài ra, một tuần hai lần tôi đắp mặt nạ dưỡng ẩm. Tôi luôn để sẵn một chai xịt khoáng trong xe để đảm bảo da không bao giờ bị “khát." Ngoài ra, tôi chỉ trang điểm khi xuất hiện tại sự kiện hay đi chụp hình, còn hàng ngày, tôi để mặt mộc.- Midu có thể chia sẻ cách giữ vóc dáng thon thả không?Chỉ số hình thể của tôi qua các năm gần như không thay đổi: cao 1,61m, nặng 43kg, số đo ba vòng 84-60-89cm.Một ngày tôi di chuyển khá nhiều, đi dạy, đến xưởng may, qua cửa hàng, chụp hình, đóng phim…, việc nào cũng tiêu hao nhiều năng lượng. Bên cạnh đó, tôi còn tập gym và yoga hàng ngày, nên tôi không cần ăn kiêng. Nếu việc đóng phim yêu cầu phải giảm cân hơn nữa, tôi sẽ chọn chế độ ăn không tinh bột, chỉ có rau, thịt, cá, trứng và trái cây.- Số đo hình thể chuẩn như vậy, nhưng ít thấy Midu mặc những trang phục gợi cảm?Tôi thường nhận được những lời mời chụp hình bikini hay đóng các vai gợi cảm, nhưng tôi đều từ chối vì thấy không phù hợp với mình. Tôi thích sự kín đáo. Tôi không thích ăn mặc quá gợi cảm.- Khán giả đôi khi thích nhìn thấy những cá tính mạnh. Sự an toàn đó dễ khiến bạn bị nhạt nhòa trong giới showbiz. Có bao giờ trong tâm trí Midu có tư tưởng nổi loạn?Nếu mọi người để ý, sẽ thấy thời gian gần đây tôi đã làm mới mình theo phong cách trưởng thành hơn, từ kiểu tóc, quần áo đến cách trang điểm.Trước đây, tôi thường tự makeup theo phong cách nude trẻ trung và tự nhiên. Bây giờ mỗi khi bận rộn, tôi đã nhờ đến chuyên gia. Họ trang điểm cho tôi theo kiểu nhấn khối vào má, cằm và mắt. Vậy là nhiều người nói: “Midu phẫu thuật thẩm mỹ nhìn khác quá," “Phải phẫu thuật mới đẹp được như vậy”… Kiểu gì họ cũng nói được thôi. Cho nên, tôi nghĩ, mình cứ làm những gì mình thích và hợp với mình là được.- Chỉ vài tháng trước đây, đường nét V-line vẫn được coi là chuẩn mực khiến các cô gái không ngần ngại can thiệp thẩm mỹ. Nhưng bây giờ, khuôn mặt bầu bĩnh lại lên ngôi, không ít người vội vàng chuyển hướng sang tiêm, bơm các chất làm đầy để có vẻ đẹp tròn trịa ấy. Hỏi thật, bạn có bị áp lực phải chạy theo xu thế như vậy không?Mặt tôi vốn dĩ khá tròn, nhưng cằm lại thon. Chỉ gầy là mặt đã có hình V-line, hay tăng cân lên một xíu là hai má sẽ đầy đặn và phúng phính như bây giờ.Tôi thấy chị em ngày nay quá lạm dụng công nghệ làm đẹp như tắm trắng da, bơm, phun, tiêm các chất làm đẹp… Tôi nghĩ những tác động đó sẽ khiến da bị bào mòn, mỏng và yếu đi.- Giữa khuôn mặt V-line và mặt tròn trịa, Midu thích kiểu nào hơn?Tôi thích khuôn mặt tròn hơn vì nhìn phúc hậu dễ thương.- Midu từng quyết liệt phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, vậy bạn nghĩ gì về phương pháp làm đẹp này?Tôi thấy đó là lựa chọn của mỗi người, nếu biết tiết chế, có chừng mực thì vẫn ổn. Nhưng dù gì, quan điểm của tôi cũng vẫn là không tác động đến khuôn mặt. Tôi sợ làm đẹp bằng công nghệ. Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên và thấy thoải mái khi là chính mình.- Không làm đẹp theo trào lưu, không ăn mặc gợi cảm, sống kín đáo, an toàn, Midu sẽ là một cô gái thế nào ở thì tương lai?Trước đây, hình ảnh của tôi là mong manh, dịu dàng trong sáng như viên pha lê. Còn bây giờ, tôi muốn là một cô gái trưởng thành, sâu sắc và mạnh mẽ như một viên kim cương.