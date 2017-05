Cảnh yên bình trên một con phố ở Douma, ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus sau khi thỏa thuận thiết lập vùng an toàn có hiệu lực. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trang Sputniknews.com dẫn nguồn tin từ phái bộ Nga tại Liên hợp quốc ngày 7/5 cho biết phái bộ này đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bản dự thảo nghị quyết về các vùng giảm căng thẳng ở Syria để hỗ trợ cho những thỏa thuận đạt được tại Astana (Kazakhastan) hồi tuần trước.Theo nguồn tin trên, bản dự thảo hoan nghênh Bản ghi nhớ được ký kết hôm 4/5 và kêu gọi các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn được thiết lập tại Syria.Trong cuộc đàm phán về vấn đề Syria hôm 4/5 vừa qua, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã ký kết thỏa thuận thiết lập bốn vùng an toàn tại nước này như một phần trong cuộc đàm phán Astana về giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.Các vùng an toàn ở Syria sẽ bao gồm tỉnh Idlib, một phần tỉnh Aleppo, vùng El-Rastan thuộc tỉnh Homs, một phần thủ đô Damascus và một phần của tỉnh Daraa./.