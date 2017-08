Ngập lụt tại Thái Lan. (Nguồn: Bangkok Post)

Ngày 2/8, đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen do Tổng Lãnh sự Nguyễn Ngọc Sơn dẫn đầu đã tới thăm các gia đình Việt kiều bị thiệt hại vìở tỉnh Sakhon Nakhon, Đông Bắc Thái Lan.Chia sẻ những khó khăn mất mát với bà con, Tổng Lãnh sự Nguyễn Ngọc Sơn đã chuyển lời thăm hỏi, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao tới bà con người Việt tại Sakon Nakhon, mong bà con sớm khắc phục hậu quả của trận lụt, ổn định cuộc sống.Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Nguyễn Ngọc Sơn đã trao cho Hội người Việt tại Sakon Nakhon quỹ ủng hộ bà con khắc phục hậu quả trận lụt.Cũng trong sáng 2/8, Hội người Việt Nam tỉnh Nongbua Lamphu và Hội phụ nữ 2002 tỉnh Khon Kaen đã trực tiếp tới Trụ sở Hội người Việt tỉnh Sakhon Nakhon để trao tận tay 179.000 baht (tương đương 5.400 USD) hỗ trợ bà con tỉnh Sakon Nakon khắc phục hậu quả lũ lụt. Đây là số tiền do bà con quyên góp trong 2 ngày sau khi trận lụt lớn nhất trong gần 40 năm qua xảy ra, gây thiệt hại lớn về tài sản cho cộng đồng người Việt và nhân dân tỉnh Sakon Nakhon.Cộng đồng người Việt trên toàn Thái Lan trong những ngày này đang tập trung mọi sự chú ý về tỉnh Sakon Nakhon, nơi có đông kiều bào và chịu thiệt hại nặng nhất bởi trận lụt xảy ra từ cuối tuần trước. Hiện kiều bào toàn Thái Lan đã phát động quyên góp trong toàn cộng đồng cùng chung tay chia sẻ khó khăn với kiều bào Sakon Nakhon nhằm giúp bà con sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định cuộc sống.Hội người Việt tỉnh Sakon Nakhon cho biết ngay sau khi xảy ra lũ lớn, người Việt ở nhiều tỉnh thành trên khắp Thái Lan đã bằng nhiều hình thức khác nhau chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng người Việt tỉnh Sakon Nakhon nói riêng và người dân toàn tỉnh nói chung khắc phục hậu quả.Cho đến thời điểm này, không kể hiện vật, nhu yếu phẩm trong cuộc sống, đã có khoảng 500.000 baht (khoảng 15.000 USD) được Hội người Việt tại các tỉnh chuyển tới Hội. Số tiền này sẽ được Ban chấp hành Hội người Việt tỉnh Sakon Nakhon chuyển tới những gia đình bị thiệt hại trong trận lụt vừa qua trong thời gian sớm nhất.Ước tính có khoảng 400 hộ gia đình người Việt tại Sakon Nakhon bị thiệt hại do trận lũ vừa qua với số tiền lên tới hơn 4 triệu USD./.