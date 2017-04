Đề xuất tổng tuyển cử sớm của Thủ tướng nước này Theresa May được Hạ viện Anh thông qua. (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/4, với 522 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Hạ viện Anh đã thông qua đề xuất của Thủ tướng nước nàyvề việc tiến hành tổng tuyển cử trước hạn vào ngày 8/6 tới, sớm hơn kế hoạch dự kiến gần 3 năm rưỡi.Với kết quả trên, Thủ tướng May đã giành được nhiều hơn mức phiếu tối thiểu cần đạt được (2/3 số nghị sỹ, tương đương 434 phiếu) để có thể tiến hành bầu cử sớm, gần một năm sau khi cử tri Anh quyết định đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.Do kế hoạch trên không cần sự phê chuẩn của Thượng viện nên các thủ tục liên quan tiến trình giải tán Quốc hội trước bầu cử vào ngày 3/5 tới sẽ được triển khai từ lúc này.Nước Anh không có kế hoạch tiến hành bầu cử sớm cho đến năm 2020. Tuy nhiên, ngày 18/4 vừa qua, Thủ tướng Anh Theresa May đã bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử sớm vào ngày 8/6.Theo bà May, Anh cần tiến hành tổng tuyển cử sớm vì lợi ích của đất nước, đây là cách duy nhất để đảm đảm bảo sự ổn định và vững chắc của Anh trong tiến trình Anh rời khỏi EU.Mặc dù Thủ tướng May vẫn giành được sự tín nhiệm cao của người dân Anh, song đảng Bảo thủ của bà hiện chỉ chiếm đa số quá bán sít sao với chỉ 330/650 ghế trong Hạ viện.Giới phân tích nhận định bằng cách kêu gọi tổng tuyển cử sớm, Thủ tướng May được cho là đang đánh cược vào cử tri với hy vọng đảng Bảo thủ của bà sẽ giành thêm được nhiều ghế tại Quốc hội và nữ chính khách này sẽ có được sự hậu thuẫn vững chắc hơn trong quá trình đàm phán Brexit./.