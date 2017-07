Hiện trường sạt lở đá tại Km33+450, Quốc lộ 279D, đoạn huyện Mường La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Ngày 11/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng cùng đoàn công tác của tỉnh Sơn La đã đến kiểm tra và chỉ đạo phương án khắc phục sự cố sạt lở do mưa lũ gây ra trên tuyến Quốc lộ 279D, đoạn thuộc huyện Mường La (Sơn La).Ông Lò Minh Hùng yêu cầu Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan dùng vật liệu nổ phá toàn bộ khối đá trên ta luy dương có nguy cơ gây sạt lởt và đá tảng thuộc phạm vi lòng đường để sớm thông xe, đảm bảo an toàn giao thông; giao Ủy ban Nhân dân huyện Mường La quan tâm chỉ đạo lực lượng chức năng, đảm bảo hệ thống điện, nước trong thời gian khắc phục sự cố.Ông Lò Minh Hùng cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhà nước và nhân dân.Trước đó, từ ngày 6 đến 8/7, trên địa bàn huyện Mường La đã xảy ra mưa lớn cục bộ, làm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 279D, gần Nhà máy thủy điện Huội Quảng, gây cản trở giao thông.Cụ thể, tại Km33+450, Quốc lộ 279D (đoạn huyện Mường La), mưa lớn kéo dài đã làm gần 800m khối đá tảng sạt sở lấp kín toàn bộ nền đường dài 70m, gây cản trở giao thông trên tuyến Quốc lộ 279D những ngày qua.Taluy dương của tuyến Quốc lộ 279D đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiếp tục nguy cơ sạt lở khoảng 500m2 khối đá tảng, tiềm ẩn khả năng trôi trượt toàn bộ nền đường khoảng 100m.Sau khi sự cố xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cùng các ban, ngành, địa phương đã nhanh chóng phối hợp, tổ chức kiểm tra, cắm biển cảnh báo, xử lý, đảm bảo giao thông./.