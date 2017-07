Bà Yingluck Shinawatra trả lời phỏng vấn khi tới tòa án ở Bangkok. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 31/7, giới chức Thái Lan cho biết sẽ triển khai hàng trăm cảnh sát tại Tòa án Tối cao nước này khi cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra dự kiến có phát biểu cuối cùng trước khi phiên tòa xét xử bà kết thúc.Người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tá Krisna Pattanacharoen cho hay việc điều động cảnh sát là để đảm bảo an ninh trật tự, do sẽ có rất nhiều người tụ tập xung quanh khu vực này để bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Yingluck.Ông Krisna khẳng định cảnh sát sẽ không cấm những người ủng hộ bà Yingluck tụ tập xung quanh tòa án, tuy nhiên sẽ yêu cầu họ thể hiện thái độ đúng mực và không vi phạm pháp luật. Đại tá Krisna cũng bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra hỗn loạn do sự kích động từ những thế lực xấu.An ninh tại khu vực Tòa nhà chính phủ và Quốc hội Thái Lan cũng sẽ được thắt chặt với nhiều biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt đối với các phương tiện giao thông qua lại khu vực này. Cảnh sát Thái Lan hiện đã tăng cường giám sát mạng xã hội và sẽ bắt giữ những đối tượng đăng tải các thông tin mang tính kích động bất ổn.Cũng trong ngày 31/7, một nguồn tin từ đảng Pheu Thai cho biết dự kiến sẽ có rất nhiều người đến Tòa án Tối cao để bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Yingluck. Tuy nhiên, đảng Pheu Thai khẳng định không tổ chức cuộc tụ tập trên mà đây là hành động tự phát của người dân, trong đó phần lớn là người đến từ các tỉnh bên ngoài thủ đô Bangkok.Tòa án Tối cao Thái Lan dự kiến vào ngày 25/8 tới sẽ đưa ra phán quyết về vụ án cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra bị cáo buộc lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng./.