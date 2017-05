Ảnh minh họa.

Chiều 8/5, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, số xe ôtô được bán ra trên thị trường Việt Nam trong tháng Tư đạt 21.942, giảm 18% so với tháng Ba và giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.Theo đó, trong tháng Tư vừa qua, thị trường Việt Nam đã tiêu thụ 21.942 xe, bao gồm 10.705 xe du lịch (giảm 36%); 9.562 xe thương mại (tăng 15%) và 1.675 xe chuyên dụng (giảm 6%) so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.453 xe (giảm 10%) và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.489 xe (giảm 35%) so với tháng Ba.Báo cáo của VAMA cho thấy, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết Tư tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe ôtô du lịch tăng 10%; xe thương mại giảm 8% và xe chuyên dụng giảm 18%; xe lắp ráp trong nước giảm 5% trong khi xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.Về doanh số bán hàng của các doanh nghiệp thành viên VAMA trong tháng qua, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) tiếp tục dẫn đầu thị trường khi bán được 8.634 xe các loại, chiếm 40,5% thị phần.Công ty Toyota Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai khi bán được 4.096 xe, chiếm hơn 19,2% thị phần. Vị trí thứ ba là Ford Việt Nam bán được 2.544 xe, chiếm 11,9% thị phần xe cả nước./.