Theo hãng nghiên cứu SensorTower, trò chơi từng gây sốt trên toàn cầu Pokemon Go đã chính thức vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD sau gần 7 tháng phát hành.Trò chơi của nhà phát hành Niantic đã vượt xa huyền thoại một thời là Clash Royale. Trò chơi chiến thuật của Supercell chỉ thu về được 550 triệu USD trong 7 tháng đầu.Kể từ khi ra mắt hôm 6/7, trò Pokemon Go đã lập tức tạo ra cơn sốt trên toàn cầu. Nó đã ngự trị trên đỉnh cao nhất tại bảng xếp hạng tổng trong gian hàng ứng dụng App Store của Apple ở thị trường Mỹ suốt 74 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, sau những tháng tăng trưởng nóng, trò chơi đang ngày càng hạ nhiệt và lượng người chơi không ngừng suy giảm trong thời gian qua.Tuy nhiên, theo báo cáo của SensorTower, dù số lượng người chơi ngày càng giảm nhưng ở thời điểm hiện tại, Pokemon Go vẫn giúp nhà phát hành thu về 2,5 triệu USD mỗi ngày.Những bản cập nhật liên tiếp, việc áp dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR), đẩy mạnh nhượng quyền thượng mại được coi là các yếu tố giúp Pokemon Go vẫn hái ra tiền./.