Đồ trang sức bằng vàng được bày bán trong cửa hàng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 7/1/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong 6 tháng đầu năm nay, sản lượng vàng của Trung Quốc đã giảm tương đối mạnh do những quy định chặt chẽ hơn đối với chất thải rắn phát sinh từ hoạt động khai thác khoáng sản quý giá này.Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh ngày 31/7 dẫn tin từ Hiệp hội Vàng Trung Quốc (CGA) cho biết trong hai quý đầu năm nay, Trung Quốc chỉ sản xuất được 206,54 tấn vàng, giảm 9,85% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong số này có 178,46 tấn được sản xuất từ quặng vàng và số còn lại được sản xuất thông qua quy trình luyện kim màu. 10 nhà sản xuất vàng lớn nhất của nước này chiếm lần lượt 53,24% và 39,74% tổng sản lượng vàng nguyên chất và khoáng sản vàng trên toàn quốc.Trong năm qua, Trung Quốc đã ban hành các quy định mới nhằm năng cao tiêu chuẩn về môi trường đối với chất thải rắn phát sinh từ quá trình khai thác vàng.Những quy định này đã dẫn tới làn sóng đóng cửa mỏ khai thác vàng và sự sụt giảm mạnh sản lượng vàng tại những địa phương sản xuất nhiều nhất của Trung Quốc như Sơn Đông, Giang Tây và Hồ Nam.Bên cạnh đó, sau nhiều năm khai thác quá mức, nguồn khoáng sản vàng tại nhiều địa phương, trong đó có Thanh Hải và Cam Túc đã cạn kiệt khiến hoạt động sản xuất tại những địa phương này bị đình trệ.Bất chấp xu hướng sụt giảm về sản lượng, nhu cầu tiệu thụ vàng tại thị trường Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 545,23 tấn. Đặc biệt, nhu cầu tiêu thụ vàng miếng tại Trung Quốc trong cùng kỳ đã tăng hơn 50%.Vàng lại đang trở thành lựa chọn yêu thích của những nhà đầu tư muốn tìm kiếm những tài sản an toàn do lo ngại về tình trạng mong manh của các thị trường tài chính toàn cầu trong bối cảnh gia tăng bất ổn địa chính trị.Trong nửa đầu năm nay, giá vàng trên thế giới ở mức trung bình 1.238,6 USD/ounce, tăng 1,43% so với cùng kỳ năm ngoái./.