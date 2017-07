Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tuần qua, diễn biến giao dịch thị trường vàng trong nước khá tích cực nhưng chỉ là so với tuần trước đó. Nhìn chung, giá vàng trong nước giao dịch ở mức trung bình.Theo niêm yết giá của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC, giá vàng mở cửa phiên thứ Hai (24/7) ở mức 36,21-36,43 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Đến phiên cuối tuần 28/7, giá vàng thương hiệu này được giao dịch ở mức 36,12 - 36,34 triệu đồng/lượng. Như vậy, tính chung cho cả tuần, giá vàng SJC đã giảm khoảng 90.000 đồng mỗi lượng ở cả hai chiều mua và bán.Những phiên đầu tuần, giá vàng trong nước liên tục giảm song mức giảm không quá nhiều. Phiên thứ Tư (26/7), giá vàng tiếp tục đi xuống gần tiến đến ngưỡng 36 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến phiên thứ Năm (27/7), giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh bắt nhịp với đà đi lên của giá vàng thế giới.Sau phiên tăng mạnh, giá vàng trong nước chưa ghi nhận thêm bất cứ những điều chỉnh tích cực nào, do diễn biến đi ngang và giảm nhẹ từ thị trường thế giới.Lượng giao dịch phát sinh do đó chỉ dừng lại ở mức trung bình ảm đạm. Theo nhận định của các nhà vàng, do giá kim loại quý này không tạo sóng nên không thu hút được các nhà đầu tư lớn, ưa thích đầu tư mạo hiểm.Trên thị trường thế giới, giá vàng trồi sụt khá thất thường trong tuần qua, trôi theo những thông tin xung quanh cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD suy yếu và thông tin về vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã giúp giá vàng chạm mức cao nhất sáu tuần trong phiên cuối tuần và ghi nhận tuần tăng giá thứ ba liên tiếp.Giá vàng rời khỏi mức cao vừa lập được ngay trong phiên liền sau đó do đồng USD mạnh lên và kinh tế Mỹ phát đi những tín hiệu tích cực.Tuy nhiên, kim loại quý này nhanh chóng lấy lại đà đi lên trong phiên cuối tuần, khi Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) khẳng định thông tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước này, làm dấy lên sự quan ngại trong cộng đồng quốc tế. Đồng USD mất giá trong phiên này cũng là nhân tố giúp giá vàng được hưởng lợi.Chốt phiên giao dịch hôm 29/7, giá vàng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 36,16-36,38 triệu đồng/lượng.Trong khi đó, tại Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, trong phiên giao dịch 30/7, lúc 8 giờ 23 phút, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 36,24-36,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).Cùng phiên này, giá vàng SJC được Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức 36,23-36,231 triệu đồng/lượng.