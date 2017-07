(Ảnh minh họa: Thu Hằng/TTXVN)

Sáng 15/7, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn trực tuyến với các tỉnh, thành phố ven biển gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên​-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp.Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, ông Trần Quang Hoài đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, bộ, ngành liên quan cần theo dõi sát áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và tăng cường thông tin đến các cấp chính quyền và người dân; rà soát các phương án và có kế hoạch di dời người dân vùng ven biển cửa sông; cập nhật thường xuyên tình hình tàu thuyền hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới; điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp; chủ động các biện pháp đối phó với tình hình mưa lũ lớn sau bão.Đồng thời theo dõi chặt tình hình an toàn hồ đập, xả lũ; văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tăng cường cán bộ trực ban bám sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.Ông Nguyễn Hữu Vui, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, sẵn sàng chủ động ứng phó với những tình huống có thể xảy ra.Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An Nguyễn Sỹ Hưng, thực hiện nghiêm Công điện số 18, ngày 14/7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tỉnh Nghệ An đã Ban hành Công điện gửi các cơ quan chức năng trong việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới; tình hình các hồ đập được cập nhật, các tàu thuyền đã được thông báo kịp thời. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo tốt vấn đề sạt lở ven sông và một số vấn để khác.Theo báo cáo nhanh số 238, ngày 15/7 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 phút, các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 28.316 phương tiện; 122.871 người và 1.083 lều, chòi nuôi trồng thủy sản biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển tránh khỏi vùng nguy hiểm.Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập cho biết hầu hết các hồ chứa thủy lợi đang ở mức thấp, trong đó trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ đạt 45-55% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 55-65% (riêng tại Thanh Hóa các hồ đạt trung bình 35%), ở khu vực Tây Nguyên trung bình ở mức 60-70% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%.Hiện các hồ chứa vừa và lớn do Công ty Kiểm tra công trình thủy lợi quản lý đang vận hành theo đúng quy trình; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý bố trí trực 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Hiện tại các hồ chứa đều đảm bảo an toàn.Hiện nay các hệ thống thủy lợi lớn trên khu vực đồng bằng sông Hồng đang tiếp tục tiêu nước đệm để chủ động ứng phó với mưa lũ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và xả nước từ các hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng./.