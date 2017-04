Giếng dầu Yukos ở thị trấn Nefteyugansk, Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu thô tăng mạnh đã mang lại lợi nhuận cao cho công ty dầu mỏ Mỹ, song hoạt động đầu tư vào thăm dò và sản xuất ở mức thấp đang gây ra quan ngại về nguồn cung.Lợi nhuận của các công ty dầu mỏ được cải thiện chủ yếu là do giá dầu của Mỹ trên mức 50 USD/thùng trong hầu hết quý I, sau khi “lơ lửng” dưới mức 40 USD/thùng trong cùng giai đoạn năm 2016.Tuy nhiên, hoạt động đầu tư vào các mỏ dầu tiếp tục ảm đạm đang làm dấy lên lo ngại về khả năng nguồn cung bị gián đoạn.Trong bối cảnh giá xăng đã ổn định trong năm qua theo sau những nỗ lực vực dậy giá dầu của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), các công ty dầu mỏ đã đẩy mạnh đầu tư vào các khu vực đá phiến then chốt của Mỹ như lưu vực ở Texas. Dù vậy, hoạt động đầu tư bên ngoài nước Mỹ vẫn trì trệ - bằng chứng của cái mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) gọi là thị trường dầu “hai tốc độ,” mà tổ chức này cảnh báo có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nguồn cung.IEA cho biết các vụ phát hiện “vàng đen” đã giảm trong năm 2016 và những quyết định đầu tư cuối cùng vào các dự án lớn đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1940.Ngoài ra, IEA cho biết hoạt động đầu tư giảm “mang lại thêm một mối lo cho an ninh năng lượng toàn cầu tại thời điểm rủi ro địa chính trị gia tăng ở một số nước sản xuất chủ chốt, như Venezuela.”Tuần qua hai công ty dầu mỏ khổng lồ của Mỹ là ExxonMobil và Chevron thông báo lợi nhuận quý I/2017 tăng mạnh trong bối cảnh giá dầu thô tăng cao. Lợi nhuận của Exxon tăng hơn hai lần lên 4 tỷ USD nhờ tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong hoạt động thăm dò và sản xuất.Còn Chevron thông báo lợi nhuận đạt 2,7 tỷ USD, vượt xa mong đợi so với mức thua lỗ 725 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái khi rơi vào tình trạng sụt giảm hai năm liên tiếp. Giám đốc điều hành Chevron John Watson cho hay hiện doanh nghiệp này vẫn đang trong trạng thái “thắt lưng buộc bụng.”Các kết quả trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp dỡ bỏ lệnh cấm khai thác dầu mỏ và khí đốt tại vùng biển ngoài khơi Bắc Cực và Đại Tây Dương, khẳng định quyết sách này sẽ mang về "hàng tỷ USD" cho nước Mỹ và giúp tạo thêm việc làm./.