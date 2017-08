Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 2/8, tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã tiếp ông Kikeo Khaykham Phithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào sang dự Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.Ông Kikeo Khaykham Phithoun bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang dự Hội thảo; chân thành cám ơn Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, thân tình, chu đáo, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.Ông Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Kikeo Khaykham Phithoun dẫn đầu sang dự Hội thảo Lý luận lần thứ 5 giữa hai Đảng; bày tỏ tin tưởng, cùng với các hoạt động khác trong Năm đoàn kết hữu nghị kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và kết quả hội thảo sẽ góp phần vào việc củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.Tại cuộc gặp, trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá về quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương của hai Đảng trong thời gian qua; trao đổi một số nội dung và các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo Trung ương của hai Đảng trong thời gian tới.Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác tuyên giáo, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.Cùng ngày, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng ta do ông Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào do ông Kikeo Khaykham Phithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Xã hội Quốc gia Lào làm Trưởng đoàn.Tại cuộc làm, việc hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai Hội đồng giai đoạn 2013-2017 trên các lĩnh vực: Tổ chức Hội thảo khoa học; trao đổi chuyên đề; trao đổi đoàn; trao đổi thông tin và trao đổi về định hướng chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021./.