30 năm Paralympic Việt Nam: Mở rộng cánh cửa hòa nhập cho người khuyết tật

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (11/9/1995-11/9/2025). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dự và phát biểu tại buổi lễ.

Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người khuyết tật khá cao so với tổng dân số trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên.

Hoạt động thể dục, thể thao chính là môi trường tốt giúp người khuyết tật Việt Nam có thêm sức khỏe, nghị lực, bản lĩnh, tự tin để hòa nhập xã hội, khẳng định mình trong cuộc sống, đồng thời thực hiện ước mơ chiếm lĩnh đỉnh cao trong thi đấu thể thao và vươn tầm ra thế giới, góp phần làm rạng danh thể thao nước nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết: 30 năm về trước, ngày 11/9/1995, Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam - nay là Ủy ban Paralympic Việt Nam đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập. Từ những ngày đầu với vô vàn khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất, ít người biết đến, nhưng với quyết tâm cao, sự tận tụy, bằng nghị lực của các vận động viên, huấn luyện viên và sự đồng hành của cộng đồng, phong trào ấy đã bừng sáng, từng bước vươn lên mạnh mẽ, lan tỏa khắp các địa phương trên cả nước, trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp thể dục, thể thao nước nhà.

Thể thao người khuyết tật không chỉ mang lại những thành tích vẻ vang trên đấu trường quốc tế, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, là điểm tựa vững chắc, hun đúc ý chí, khơi dậy sức mạnh tinh thần, lan tỏa khát vọng cho hàng triệu con người.

Những tấm huy chương mà các vận động viên giành được trong 30 năm qua, những kỷ lục được thiết lập không chỉ là kết quả nỗ lực của cá nhân, mà còn là kết tinh của ý chí, của nghị lực vượt lên số phận. Đó là minh chứng cho tinh thần Việt Nam: Tài năng, trí tuệ, kiên cường, dám ước mơ, với quyết tâm chinh phục, giành chiến thắng.

“Khi lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng tung bay rực rỡ tại các đấu trường Paralympic, Asian Para Games hay ASEAN Para Games, với những tấm huy chương, kỷ lục được thiết lập bởi chính con người Việt Nam, đó không chỉ là khoảnh khắc vinh quang của một cá nhân, mà là niềm tự hào của cả dân tộc. Đó là thông điệp gửi đến bạn bè thế giới rằng: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người Việt Nam vẫn luôn vươn lên, dám khẳng định mình, dám bước tới những đỉnh cao,” Phó Thủ tướng khẳng định.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng biểu dương và bày tỏ sự trân trọng sâu sắc tới Ủy ban Paralympic Việt Nam, tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đã dành trọn tâm huyết, sức lực và trí tuệ cho phong trào thể thao người khuyết tật trong suốt 30 năm qua.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế đã luôn đồng hành, ủng hộ, bởi chính sự sẻ chia và chung tay ấy đã góp phần thắp sáng những ước mơ, mở rộng cánh cửa hòa nhập cho người khuyết tật Việt Nam.

Trong bối cảnh đất nước đang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc, với khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, thể thao người khuyết tật càng phải được coi trọng và đầu tư đúng mức. Đây không chỉ là một phong trào xã hội mà còn là một cấu phần quan trọng trong chính sách an sinh, trong chiến lược phát triển con người và trong hành trình hiện thực hóa khát vọng dân tộc.

Phó Thủ tướng cho biết, Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác người khuyết tật, Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi năm 2018 và Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã khẳng định rõ định hướng đó.

Với quyết tâm đưa thể thao người khuyết tật Việt Nam có những bước tiến dài hơn, mạnh mẽ hơn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong việc triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chiến lược phát triển thể dục thể thao, đặc biệt là gắn với công tác người khuyết tật; hoàn thiện cơ chế, chính sách để bảo đảm sự bình đẳng, công bằng và kịp thời trong đãi ngộ, khen thưởng, khuyến khích vận động viên, huấn luyện viên người khuyết tật cống hiến hết mình, yên tâm rèn luyện và thi đấu; đầu tư nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tập luyện, thi đấu và con người...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh những câu chuyện truyền cảm hứng, những tấm gương vượt khó, qua đó khích lệ tinh thần hàng triệu người khuyết tật tham gia thể thao, lan tỏa thông điệp về khát vọng sống, khát vọng vươn lên và hòa nhập cộng đồng; đẩy mạnh xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn lực xã hội, khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...; mở rộng hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm của các quốc gia, đồng thời phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trong phong trào Paralympic khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng tin tưởng với truyền thống, bản lĩnh và khát vọng được hun đúc suốt ba thập kỷ, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của cộng đồng, phong trào Paralympic Việt Nam sẽ tiếp tục vươn cao, vươn xa, tỏa sáng rực rỡ trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: Đến năm 2030, Ủy ban Paralympic Việt Nam đặt mục tiêu phát triển ít nhất 16 môn thể thao, thu hút 40.000 người tham gia tập luyện hàng năm; mở rộng câu lạc bộ thể thao người khuyết tật tại các tỉnh/thành phố, hướng đến 1 triệu người khuyết tật tham gia hoạt động thể dục, thể thao; duy trì 55-60 vận động viên trọng điểm, bổ sung 10-15 vận động viên trẻ/năm; phấn đấu có vận động viên đạt chuẩn và giành huy chương tại Paralympic 2028; đẩy mạnh triển khai các chương trình tập huấn, phân loại thương tật, phát triển thể dục, thể thao cộng đồng...

Đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong giai đoạn từ 2016 đến nay, mạng lưới câu lạc bộ thể thao người khuyết tật mở rộng với 490 cơ sở. Thể thao người khuyết tật đổi mới nội dung, môn tập luyện phong phú và đa dạng như điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, cờ vua, bóng bàn, thể thao điện tử...

Về thành tích, tại Paralympic 2016, các vận động viên khuyết tật Việt Nam giành 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng; tại Asian Para Games 2018 giành 8 huy chương Vàng; tại ASEAN Para Games 2023 giành 66 huy chương Vàng, 59 huy chương Bạc, 78 huy chương Đồng; tại Paralympic 2021 giành 1 huy chương Bạc; tại Paralympic 2024 giành 1 huy chương Đồng.

Những gương mặt vận động viên tiêu biểu của thể thao người khuyết tật Việt Nam như Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng, Nguyễn Bình An (cử tạ); Nguyễn Thành Trung, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải, Vi Thị Hằng (bơi); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh); Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Hương (cờ vua)...

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích cống hiến “Vì phong trào Paralympic Việt Nam.”

Nhân dịp này, Tổ chức Project Vietnam Foundation trao 30 xe lăn tặng Ủy ban Paralympic Việt Nam để phân bổ cho các tổ chức thành viên.

Tại sự kiện cũng diễn ra Lễ ký kết hợp tác giai đoạn 2025-2030 giữa Ủy ban Paralympic Việt Nam và các doanh nghiệp gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Herbalife Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent), Công ty Cổ phần Modum9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dinh dưỡng Natural; các tổ chức xã hội đồng hành như: Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Liên đoàn Yoga Việt Nam./.

