Ngày 17/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là chương trình trình diễn, diễu hành di sản với sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân và người dân đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Lễ khai mạc diễn ra sáng 21/11 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, mở đầu bằng đại cảnh "Trống hội Thăng Long". Chương trình được xây dựng theo ba chương: "Từ thuở Thăng Long", "Hà thành phồn hoa" và "Thủ đô hội nhập", tái hiện hành trình hình thành, phát triển của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ.

Nhiều giá trị văn hóa đặc trưng được giới thiệu như tín ngưỡng thờ Tứ bất tử, ca trù, hát xẩm, múa bồng, cồng chiêng người Mường, kéo co ngồi đền Trấn Vũ cùng các nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá và tranh Hàng Trống.

Bên cạnh lễ khai mạc, từ ngày 21-24/11, người dân và du khách có thể tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại ba sân khấu quanh hồ Hoàn Kiếm và khám phá năm không gian trưng bày, trải nghiệm văn hóa. Thành phố cũng triển khai các hoạt động hưởng ứng tại 126 xã, phường, gắn với việc quảng bá những di sản, làng nghề và nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương.

Theo Ban tổ chức, chuỗi hoạt động không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo điều kiện để cộng đồng trực tiếp thực hành, trải nghiệm và nâng cao trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy di sản./.