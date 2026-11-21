Ủy ban Nhân dân xã Hòn Nghệ phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên cụm Hà Tiên khai giảng lớp đào tạo nghề thường xuyên năm 2026 vào ngày 12/11.

Chương trình có thời lượng 120 giờ, kết hợp lý thuyết với thực hành, gắn nội dung học với nhu cầu sử dụng nghề tại địa phương.

Học viên được trang bị kiến thức về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, cách lựa chọn và bảo quản nguyên liệu. Các nội dung thực hành tập trung vào chế biến món ăn theo quy trình, trình bày sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình, kinh doanh ăn uống và phục vụ khách du lịch.

Với người có ý định tìm việc trong lĩnh vực ăn uống, những kỹ năng này là bước chuẩn bị để tiếp cận yêu cầu công việc. Người đang làm dịch vụ hoặc muốn kinh doanh tại nhà cũng có thêm kiến thức để nâng chất lượng món ăn, chú trọng vệ sinh và cách phục vụ.

Ông Lâm Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòn Nghệ, nhấn mạnh đào tạo nghề là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm và tăng thu nhập. Địa phương đề nghị học viên tích cực thực hành, nắm vững kỹ năng để vận dụng vào công việc, phát triển kinh tế gia đình.

Việc tổ chức lớp ngay tại xã tạo thuận lợi để người lao động tiếp cận đào tạo. Nội dung học gắn với dịch vụ ăn uống và du lịch cũng giúp học viên hình dung rõ hơn những công việc có thể tìm kiếm sau khóa học.

Sau khi hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu kiểm tra, đánh giá, học viên sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo nghề theo quy định. Kết quả học tập là nền tảng để người lao động tiếp tục rèn tay nghề, cân nhắc tìm việc hoặc phát triển kinh doanh phù hợp với điều kiện của mình.

Hướng đào tạo gắn kỹ năng với cơ hội việc làm phù hợp với mục tiêu của Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Khi người học sử dụng được nghề và duy trì nguồn thu, hoạt động đào tạo có thêm cơ sở góp phần cải thiện sinh kế, hạn chế nguy cơ tái nghèo.

Việc tổ chức lớp đào tạo nghề tiếp tục thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân và xây dựng xã Hòn Nghệ ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp./.