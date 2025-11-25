Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên vùng biển Philippines

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 25/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão.

Theo đó, hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 26/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 19 giờ ngày 27/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13. Khu vực ảnh hưởng là giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 28/11, bão trên vùng biển phía Tây, khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5-10km/h và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Sức gió mạnh nhất cấp 111, giật cấp 13. Khu vực ảnh hưởng là giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, sau chuyển hướng Tây Tây Bắc với cường độ ít thay đổi, sau suy yếu dần.

Do tác động của của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

