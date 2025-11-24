Trung tâm Thông tin TTXVN Khu vực phía Nam ủng hộ cho đồng bào bị bão lũ

Trong không khí cả nước hướng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên đang gồng mình khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam Khu vực phía Nam, một trong những cơ quan thông tin chủ lực tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã tích cực hưởng ứng Lễ phát động “Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ” do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Sự kiện này không chỉ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc mà còn là hành động thiết thực, kịp thời của những người làm công tác thông tin trước những mất mát của đồng bào.

Vào lúc 11 giờ 00 ngày 24/11, Lễ phát động chính thức đã được tổ chức trực tuyến, kết nối điểm cầu chính tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam ở Hà Nội với các điểm cầu khác, trong đó có Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam Khu vực phía Nam.

Phóng viên, viên chức người lao động Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự tham dự của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động tại Trung tâm đã cho thấy quyết tâm chung tay, góp sức cùng cơ quan Trung ương và toàn ngành Thông tấn xã Việt Nam trong nỗ lực xoa dịu khó khăn, giúp đỡ đồng bào sớm ổn định cuộc sống. Ngay sau lễ phát động, không khí quyên góp, ủng hộ đã diễn ra sôi nổi, thể hiện tấm lòng nhân ái của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên nơi đây.

Với vai trò là một trong những đầu mối thông tin quan trọng phía Nam, Trung tâm không chỉ tích cực tham gia đóng góp về vật chất mà còn phát huy sức mạnh chuyên môn của mình trong công tác tuyên truyền. Theo chỉ đạo từ Ban lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm đã cử các phóng viên, phóng viên ảnh theo dõi, đưa tin đầy đủ và xúc tích về hoạt động ý nghĩa này, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn đến với đông đảo công chúng. Những hình ảnh, bài viết về buổi lễ và tinh thần ủng hộ sẽ là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, kết nối những tấm lòng thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước.

Trong những ngày tới, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam Khu vực phía Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh vận động, khuyến khích mọi thành viên tích cực tham gia đóng góp, chung sức đồng lòng vì một miền Trung, Tây Nguyên sớm vượt qua gian khó. Hành động này một lần nữa khẳng định, dù ở bất cứ đâu, mỗi cán bộ, nhân viên ngành thông tin luôn sẵn sàng sẻ chia, hướng về đồng bào ruột thịt với tất cả tấm lòng./.

