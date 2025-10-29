Australia: Hơn 1 thế kỷ lênh đênh của lời nhắn từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất

Một buổi sáng tưởng như bình thường ở bãi biển Wharton (Australia) bỗng trở thành khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ đối với gia đình Brown.

Khi đang đi dọn rác trên bãi biển như thường lệ, ông Peter Brown và con gái Felicity đã phát hiện một chai rượu thủy tinh dày dặn, trong suốt hiệu Schweppes, nút chai vẫn còn nguyên, bên trong có gì đó mờ mờ như tờ giấy.

Tò mò mở ra, họ không ngờ mình vừa “đánh thức” một lời nhắn gửi đề ngày 15/8/1916 - giữa những ngày bom đạn của Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Bên trong chai, hai mảnh giấy tuy đã bị ướt, nhưng chữ viết tay bằng bút chì vẫn còn rõ nét sau hơn 1 thế kỷ lênh đênh.

Người gửi là hai binh nhì người Australia - Malcolm Neville (27 tuổi) và William Harley (37 tuổi).

Tàu chở quân HMAT A70 Ballarat của họ đã rời Adelaide, thủ phủ bang Nam Australia, di chuyển về phía Đông vào ngày 12/8/1916, trong hành trình dài đến bên kia bán cầu, nơi các binh lính sẽ tăng cường cho Tiểu đoàn Bộ binh Australia số 48 tại Mặt trận phía Tây châu Âu.

Trong thư là những lời chia sẻ đầy tinh nghịch. Neville viết gửi mẹ mình, khoe rằng anh cùng các đồng đội rất vui và đồ ăn rất ngon. Anh cũng gửi lời nhờ người tìm thấy chiếc chai này chuyển thư tới mẹ là bà Robertina Neville tại Wilkawat, giờ đây gần như là một “thị trấn ma” ở bang Nam Australia.

Trong khi đó, Harley thì gửi tới “người nhặt được chai này” lời chúc “mạnh khỏe như chúng tôi lúc này”. Theo Harley, họ đang "ở đâu đó trong Vịnh" - ám chỉ Vịnh Great Australian, một vịnh biển rộng lớn bắt đầu từ phía Đông Adelaide và kéo dài đến Esperance ở rìa phía Tây.

Bà Deb Brown -vợ của ông Peter Brown cho rằng chai thủy tinh này có thể đã không trôi đi xa mà bị chôn vùi dưới cồn cát.

Sự xói mòn trên diện rộng của các cồn cát do những con sóng lớn dọc theo bãi biển Wharton trong những tháng gần đây có thể đã khiến chai thủy tinh lộ diện.

Số phận hai người lính đã rẽ sang hai hướng khác nhau. Ông Neville hy sinh vào năm 1917, còn ông Harley qua đời năm 1934 vì bệnh ung thư, được cho là hậu quả của khí độc trong chiến hào.

Cháu gái của binh nhì Harley - bà Ann Turner cho biết gia đình bà “rất sửng sốt” trước phát hiện này.

Bà chia sẻ: “Chúng tôi không thể tin được. Điều này giống như một phép màu.”

Trong khi đó, cháu trai của binh nhì Neville - anh Herbie Neville cho biết gia đình anh đã được “đoàn tụ” theo cách “không thể tin nổi”./.

