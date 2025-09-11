Indonesia phát hiện nhiều xác tàu chiến từ Chiến tranh thế giới thứ 2

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã phát hiện 9 di vật chìm dưới nước liên quan đến Chiến tranh thế giới thứ 2 tại vùng biển ngoài khơi thành phố Jayapura, Papua.



Ngày 10/9, ông Saberia quan chức tại Trung tâm Bảo tồn Văn hóa Papua (BPK), cho biết các cuộc khảo sát gần đây đã ghi nhận xác tàu chiến hoặc tàu đổ bộ, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, và thậm chí cả xe tăng, dưới đáy biển Papua.

Dựa trên nhận dạng sơ bộ, xác máy bay chiến đấu được tìm thấy ở Vịnh Youtefa được cho là loại máy bay Hayabusa của đế quốc Nhật Bản khi đó. Nó được cho là đã bị rơi vào năm 1944 trong một trận chiến với lực lượng Đồng minh.



Quan chức trên lưu ý rằng ngoài sự xuống cấp theo thời gian, các di vật còn bị hư hại nghiêm trọng do các hoạt động đánh bắt thuỷ sản mang tính huỷ diệt và ô nhiễm môi trường biển. Đặc biệt, việc sử dụng chất nổ để đánh cá đã làm hỏng hệ sinh thái biển và phá hủy các di tích văn hóa có giá trị lịch sử cao.

Thợ lặn Shinatria Adhityatama, thành viên nhóm khảo sát, cho biết 9 di vật này có tiềm năng được bảo tồn, trong đó có nhiều tàu đổ bộ của Đồng minh và cánh máy bay từ Chiến tranh thế giới thứ 2. Ông kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là ngư dân và giới trẻ, cùng tham gia bảo vệ để các di sản này, phục vụ cho giáo dục và phát triển du lịch văn hóa biển bền vững tại Papua.



Trước đó, hồi tháng 6, Chính phủ Indonesia cũng công bố đã phát hiện 9 hài cốt nghi là lính Nhật Bản tử trận trong Chiến tranh thế giới thứ 2 tại huyện Biak Numfor, Papua.

Indonesia đã hợp tác với Chính phủ Nhật Bản từ năm 2019 để giải quyết các hài cốt từ thời Chiến tranh thế giới thứ 2 được tìm thấy trong khu vực. Trong giai đoạn này, ít nhất 3.000 binh sĩ Nhật Bản đã tử trận tại đây./.

