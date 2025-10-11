Bài 3: Phát triển đồng bộ, kết nối hạ tầng

Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng có diện tích hơn 11.859km2, dân số hơn 3 triệu người, là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất, nhiều dư địa để phát triển.

Tuy nhiên, nhiều khu vực miền núi, các xã phía Tây của thành phố vẫn còn khó khăn, kinh tế kém phát triển. Trong nhiệm kỳ tới, Đà Nẵng định hướng từng bước phát triển đồng bộ về hạ tầng, kinh tế-xã hội để kéo giảm khoảng cách giữa khu vực đồng bằng và miền núi.

Phát huy tiềm năng khu vực miền núi

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I đã nêu nhiệm vụ phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền núi, rút ngắn khoảng cách chênh lệch với khu vực đồng bằng.

Xã Trà Linh là một xã miền núi thuộc thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm hành chính thành phố khoảng 210km với tổng diện tích tự nhiên 158,19km2. Toàn xã hiện có 7 thôn và 32 khu dân cư với quy mô dân số khoảng 6.792 người.

Dân cư chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong… luôn có ý thức trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng thăm vườn sâm Ngọc Linh của người dân xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Bà Hồ Thị Minh Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trà Linh cho biết địa phương đang định hướng trở thành trung tâm sản xuất, chế biến, nghiên cứu và bảo tồn dược liệu hàng đầu miền Trung-Tây Nguyên.

Toàn xã có 671,86ha rừng đang phát triển vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh; trong đó, hơn 300 hộ dân và 14 doanh nghiệp tham gia trồng sâm. Sản lượng sâm Ngọc Linh hằng năm đạt khoảng 100 tấn, trong bối cảnh nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế ngày càng tăng cao, mở ra tiềm năng phát triển kinh tế bền vững cho xã Trà Linh trong tương lai.

Để xây dựng xã Trà Linh trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu với chủ lực là sâm Ngọc Linh, bà Hồ Thị Minh Thuận kiến nghị, thành phố Đà Nẵng ban hành các chính sách và cơ chế đặc thù cho địa phương. Trong đó, thành phố tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, viễn thông cũng như hệ thống cơ sở nghiên cứu, bảo quản và chế biến dược liệu, đặc biệt đối với sâm Ngọc Linh.

Thành phố hình thành và phát triển Khu công nghiệp sinh học-dược liệu Tây Đà Nẵng, trở thành trung tâm chế biến, nghiên cứu, bảo tồn gene sâm Ngọc Linh và các loài dược liệu quý với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ tiên tiến.

Đà Nẵng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt, chế biến, nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen dược liệu quý.

Xã Tây Giang nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng hơn 120km về phía Tây, diện tích tự nhiên hơn 400km2; trên 9.063 nhân khẩu với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Xã có hơn 20km đường biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Lào.

Để phát triển kinh tế địa phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tây Giang Bhling Mia đề xuất thành phố tiếp tục xúc tiến hỗ trợ đầu tư hoàn thiện các hạ tầng Cụm công nghiệp Aró, xã Tây Giang để khai thác chế biến gỗ, nuôi trồng giống lâm sản, dược liệu.

Thành phố tạo điều kiện để địa phương tham gia thị trường tín chỉ carbon, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái vừa mở ra hướng phát triển kinh tế xanh, bền vững cho vùng miền núi biên giới.

Kéo giảm khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tây Giang Bhling Mia cho biết, địa phương còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, kết cấu hạ tầng thiếu bền vững, thiên tai, bão lũ thường xuyên xảy ra.

Trên địa bàn có 2/23 thôn chưa có sóng di động, 8/23 thôn chưa có hạ tầng Internet cố định gây khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành và thông tin liên lạc, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư.

Đà Nẵng tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối hoàn chỉnh, đồng bộ, thông suốt để giải quyết bài toán phát triển kinh tế khu vực miền núi. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Từ thực tế trên, địa phương kiến nghị, thành phố tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng viễn thông và giao thông. trong đó, ưu tiên nâng cấp đường 14G từ Túy Loan đi thị trấn Prao và tuyến ĐT 606 từ trung tâm xã Avương đến cửa khẩu phụ Tây Giang-Kà Lùm thuộc xã Hùng Sơn nhằm rút ngắn khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa giữa vùng Tây với khu vực trung tâm thành phố.

Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng các nhu cầu của người dân miền núi, nhất là về y tế, giáo dục, liên lạc.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam cho rằng, tại các xã miền núi phía Tây thành phố, khó khăn trong kết nối hạ tầng chính là điểm yếu cơ bản, là nguyên nhân dẫn đến nhiều khó khăn khác.

Vì vậy, thành phố đã xác định tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối hoàn chỉnh, đồng bộ, thông suốt để giải quyết bài toán phát triển kinh tế khu vực miền núi.

Cụ thể, từ nay đến năm 2030, Đà Nẵng tập trung đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh, thông suốt các trục kết nối vùng Đông và Tây. Thành phố hình thành các hành lang phát triển, hành lang đô thị hóa, gồm 3 trục chính gồm: Trục số 1 (trục đường 40B, đường ĐT617 nhằm kết nối cụm các xã, phường phía Nam lên Tây Nguyên); Trục số 2 (trục Quốc lộ 14E, Quốc lộ 14H kết nối các xã, phường ven biển với vùng phía Tây); Trục số 3 (gồm trục Quốc lộ 14G, Quốc lộ 14B, Quốc lộ 14D sẽ kết trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng với vùng phía Tây) để khai thác 2 cửa ngõ quốc tế (gồm: Cửa khẩu Nam Giang và Cửa khẩu phụ Tây Giang).

Bên cạnh việc đẩy mạnh kết nối hạ tầng, vừa qua, Thành ủy Đà Nẵng đã có giải pháp sáng tạo là thực hiện kết nghĩa giữa các xã, phường trên địa bàn nhằm hỗ trợ nhau phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Mỗi xã, phường vùng đồng bằng kết nghĩa với một xã thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đặc thù của mỗi địa phương; luân phiên cử cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn để hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ cho các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan, phường đã thực hiện kết nghĩa với xã miền núi Trà Tập; đang tập trung trao đổi, hỗ trợ, chuyển giao kinh nghiệm, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước.

Trong số đó, trọng tâm là các thế mạnh của phường như: chuyển đổi số, công nghệ thông tin, các hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ngay trong lễ kết nghĩa, phường Tam Kỳ đã kêu gọi các nhà hảo tâm nhà trên địa bàn tham gia quyên góp, ủng hộ số tiền 150 triệu đồng để hỗ trợ khắc phục khó khăn của người dân, hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Trà Tập.

Về lâu dài, phường tiếp tục kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm, đầu tư phát triển kinh tế cho xã Trà Tập trong thời gian tới./.

