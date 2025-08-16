Bangkok - thành phố được thế hệ Gen Z yêu thích nhất năm 2025

Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã được chọn là điểm đến mơ ước nhất của Thế hệ Z (Gen Z), vượt qua các đối thủ nặng ký trên toàn cầu như Melbourne (Australia), Cape Town (Nam Phi) và thành phố New York (Mỹ).

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong bảng xếp hạng thường niên “Những thành phố tuyệt vời nhất thế giới năm 2025” do tạp chí Time Out công bố mới đây, Bangkok xếp vị trí thứ hai sau Cape Town, nhưng dẫn đầu tuyệt đối trong nhóm Gen Z.

Time Out cho biết Bangkok hấp dẫn thế hệ trẻ bởi nhiều yếu tố, bao gồm người dân thân thiện và dễ mến khiến thành phố trở thành nơi lý tưởng để xây dựng các mối quan hệ và kết bạn mới.

Ngoài ra, giá cả phải chăng, chi phí sinh hoạt tương đối thấp giúp Gen Z có thể tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về tài chính.

Thành phố này còn có sự đa dạng văn hóa phong phú, từ những ngôi đền cổ kính đến các khu mua sắm sầm uất và cuộc sống về đêm sôi động.

Đáng chú ý, thủ đô của Thái Lan cũng được bình chọn là thành phố “dễ kết bạn nhất” theo đánh giá của người được hỏi dưới 30 tuổi, cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt về mặt xã hội đối với giới trẻ toàn cầu.

Các thành phố khác thu hút Gen Z xếp kế sau Bangkok là Melbourne (Australia) - xếp thứ hai, nổi bật nhờ sự đa dạng văn hóa và nền nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, với 96% người được hỏi đánh giá cao các hoạt động văn hóa của thành phố.

Cape Town (Nam Phi) xếp thứ ba, nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp và chi phí cho hoạt động giao lưu ở mức phải chăng.

Thành phố New York (Mỹ) xếp thứ tư, được đánh giá là thành phố sôi động bậc nhất dành cho giới trẻ.

Copenhagen (Đan Mạch) xếp thứ năm, được đánh giá là nơi lý tưởng để hẹn hò và tận hưởng lối sống trọn vẹn.

Tiếp đến trong top 10 của danh sách này là các thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), Edinburgh (Vương quốc Anh), Mexico City (Mexico), London (Vương quốc Anh) và Thượng Hải (Trung Quốc).

Cuộc khảo sát của Time Out có sự tham gia của hơn 18.500 người sinh sống tại thành phố trên toàn thế giới./.

10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2024 Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit.