Báo chí chính thống đứng trước nhiều khó khăn, thách thức

Ngày 22/9, một nhóm 11 nhà kinh tế hàng đầu, đã ra tuyên bố chung cảnh báo nguy cơ hệ thống báo chí chính thống “sụp đổ" đồng thời kêu gọi các chính phủ trợ giúp các cơ quan báo chí này tồn tại.

Ngày 22/9, một nhóm 11 nhà kinh tế hàng đầu, trong đó có cả những nhân vật từng đoạt giải Nobel là Joseph Stiglitz và Daron Acemoglu, đã ra tuyên bố chung cảnh báo nguy cơ hệ thống báo chí chính thống “sụp đổ" đồng thời kêu gọi các chính phủ trợ giúp các cơ quan báo chí này tồn tại.

Sau khi nêu chi tiết các vấn đề phát sinh từ tình trạng mất việc làm, doanh thu sụt giảm và mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với báo chí, các nhà kinh tế kêu gọi các chính phủ đóng vai trò lớn hơn trong việc đầu tư và định hình hệ sinh thái truyền thông.

Nhóm chuyên gia kinh tế đến từ các trường đại học hàng đầu của Anh và Mỹ cho rằng, các công ty truyền thông đang chứng kiến ​​mô hình bán quảng cáo truyền thống nhằm duy trì hoạt động đã bị ảnh hưởng đáng kể từ khi Internet ra đời.

Các nền tảng trực tuyến như Meta và Google chiếm phần lớn doanh thu quảng cáo trực tuyến, trong khi các chatbot AI mới như Chat GPT hay Gemini của Google làm giảm đáng kể số lượng người truy cập vào trang web của các công ty truyền thông chính thống để tìm kiếm thông tin.

Các chuyên gia kết luận các chính phủ cần hành động để ngăn chặn báo chí chính thống sụp đổ vì điều này sẽ kéo theo những hệ quả nghiêm trọng đối với kinh tế, xã hội./.