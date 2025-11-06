Báo chí Việt Nam ghi dấu ấn tại hội nghị châu Á: VietnamPlus được vinh danh

Trong hai ngày 5-6/11, Hội nghị các nhà lãnh đạo truyền thông châu Á 2025 đã diễn ra tại khách sạn Conrad Singapore Orchard ở trung tâm khu Orchard Road sôi động của Singapore.

Đây là diễn đàn do Hiệp hội Báo chí và Xuất bản Thế giới (WAN-IFRA) tổ chức để các nhà lãnh đạo báo chí từ châu Á cũng như trên toàn cầu gặp gỡ, chia sẻ kiến thức, giao lưu và học hỏi.

Báo Điện tử VietnamPlus của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được vinh danh ở giải thưởng “Đồ họa Tin tức Tổng hợp Tốt nhất,” thuộc hạng mục “Đồ họa” và được Ban Tổ chức đánh giá cao.

Được coi là sự kiện thiết yếu dành cho tất cả các nhà lãnh đạo và chuyên gia thông tin truyền thông trong và ngoài khu vực, hội nghị lần thứ 5 này đã thảo luận ở cấp độ chiến lược về những vấn đề cấp bách mà ngành thông tin truyền thông đang phải đối mặt và cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của các chuyên gia truyền thông hàng đầu trong những chuyên đề cụ thể.

Những người tham dự cũng đã được lắng nghe và tham gia các cuộc thảo luận xoay quanh các chủ đề như: Cách lập kế hoạch, quản lý, định hướng và phát triển trong thế giới bất định ngày nay; Tư duy kinh doanh và đổi mới có thể phát triển doanh nghiệp báo chí; Tăng cường niềm tin vào truyền thông có thể thúc đẩy lợi nhuận như thế nào; Tác động của những người sáng tạo nội dung độc lập đối với báo chí và những gì có thể học hỏi từ họ; Trí tuệ nhân tạo (AI): Cập nhật, chiến lược và dự báo; Đổi mới trong thông tin truyền thông; Xu hướng và dự đoán cho năm 2026 và hơn thế nữa…

Hội nghị chú trọng tới châu Á và đề cao tính phù hợp với môi trường kinh doanh mà truyền thông châu Á đang hoạt động.

Trong khuôn khổ Hội nghị, WAN-IFRA đã trao Giải thưởng Truyền thông Châu Á (AMA) với nhiều hạng mục. Có 228 bài dự thi từ 41 tổ chức truyền thông đến từ 17 quốc gia tham gia cuộc cạnh tranh gay gắt này.

Tác phẩm “Hùng ca thống nhất đất nước” tại địa chỉ https://www.vietnamplus.vn/50namgiaiphongmiennam/ của Báo Điện tử VietnamPlus được vinh danh ở giải thưởng “Đồ họa Tin tức Tổng hợp Tốt nhất” thuộc hạng mục “Đồ họa.”

Tác phẩm ra mắt trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và nằm trong tuyến thông tin đặc biệt A50 của TTXVN.

Tác phẩm “Hùng ca thống nhất đất nước” có hình thức thể hiện đồ họa mới lạ với game 3D tương tác về biểu tượng bất diệt của Chiến thắng 30/4 với chiếc xe tăng của quân giải phóng hùng dũng tiến vào Dinh Độc lập, trở thành niềm tự hào của cả dân tộc về khát vọng giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Giải thưởng của VietnamPlus là một trong 2 giải thưởng mới thuộc hạng mục “Đồ họa” (cùng với các giải “Đồ họa Y tế tốt nhất,” “Đồ họa Biến đổi khí hậu tốt nhất”) năm nay với việc ghi nhận tính sáng tạo và hiệu quả của sản phẩm báo chí trực quan. Những hạng mục giải thưởng truyền thông đáng chú ý được WAN-IFRA vinh danh năm 2025 còn có “Tin tức” và “Ảnh Báo chí.”

Ban tổ chức WAN-IFRA công bố và trao Giải thưởng Truyền thông châu Á (AMA) 2025. (Ảnh: Ngọc Khương/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Singapore, ông Thomas Jacob - Giám đốc Điều hành của WAN-IFRA - bày tỏ ấn tượng khi thấy những đổi mới trong lĩnh vực thông tin truyền thông đang diễn ra tại châu Á cũng như sự đổi mới, sáng tạo trong tác phẩm dự thi từ Việt Nam.

Ông nói: “Điều rất thú vị là chất lượng các tác phẩm dự thi ở châu Á ngày càng được nâng cao và điều đó được phản ánh tại lễ trao giải. Tôi chúc mừng tất cả những người chiến thắng và những tác phẩm đoạt giải sẽ tiếp tục tranh giải thưởng toàn cầu, dự kiến được trao ở Marseille (Pháp) vào năm tới. Tôi cũng thực sự ấn tượng với những gì Việt Nam đã và đang làm, đặc biệt là về sự đổi mới. Năm ngoái, chúng ta đã chứng kiến một tác phẩm đoạt giải thưởng toàn cầu đến từ Việt Nam là một ấn phẩm báo in rất đặc biệt, rất dài, rất độc đáo và rất ấn tượng, kết hợp cả bản in và kỹ thuật số một cách rất thông minh, sáng tạo. Xin chúc mừng.”

Đây là lần thứ hai trong năm nay VietnamPlus vinh dự nhận giải thưởng lớn của WAN-IFRA. Trước đó, hồi tháng Tư vừa qua, tác phẩm “70 năm Giải phóng Thủ đô: Hà Nội linh thiêng và hào hoa” của VietnamPlus cũng được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm Số sáng tạo nhất” trong khuôn khổ sự kiện Truyền thông Số châu Á 2025 do WAN-IFRA tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Chia sẻ về niềm vui khi liên tiếp nhận giải thưởng quốc tế, Tổng Biên tập Báo Điện tử VietnamPlus Trần Tiến Duẩn cho biết VietnamPlus luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo TTXVN, và vì vậy rất chú trọng đổi mới, sáng tạo trong hoạt động báo chí, đặc biệt là việc tham gia các giải báo chí trong nước và quốc tế. Việc VietnamPlus có 2 sản phẩm đoạt giải của WAN-INFRA trong cùng một năm là minh chứng quan trọng cho những nỗ lực này, bởi đây là giải thưởng báo chí có giá trị lớn. Những thành tích đạt được này tạo thêm động lực cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên của VietnamPlus tiếp tục nỗ lực sáng tạo và đổi mới nhằm mang đến những sản phẩm tương tác tốt hơn với độc giả, có nội dung và cách thức thể hiện hấp dẫn hơn, được cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nhà truyền thông và lãnh đạo báo chí hàng đầu thế giới, đánh giá cao.

Được thành lập từ năm 1948, đến nay WAN-IFRA đã có 3.000 cơ quan xuất bản tin tức và công nghệ, cùng 60 hiệp hội báo chí thành viên ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. WAN-IFRA đặt trụ sở tại Pháp và Đức, có các văn phòng ở Singapore, Ấn Độ và Mexico./.

