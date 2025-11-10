Môi trường

Bão số 14 giữ nguyên hướng và cường độ, Bắc Biển Đông có sóng cao đến 10m

Dự báo đến 19 giờ ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Bão số 14 không thay đổi về hướng di chuyển và cường độ. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao đến 10m, biển động dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 12/11, bão trên khu vực phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần, sức gió cấp 0 giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió dưới cấp 6. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

