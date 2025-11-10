Bão số 14 tiếp tục đổi hướng, ven biển Bắc Bộ triều cường giảm chậm

Bão số 14 duy trì sức gió nhưng tiếp tục đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc (trước đó di chuyển theo hướng Tây Bắc). Khu vực ven biển Bắc Bộ mực nước triều đang ở mức cao và có xu thế giảm chậm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão số 14 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đến 16 giờ ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.Đến 16 giờ ngày 12/11, bão trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần, sức gió cấp 10, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và tiếp tục suy yếu, sức gió cấp 6, giật cấp 8. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25km/h.

Do tác động của bão, trên biển, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Triều cường vùng ven Bắc Bộ ở mức cao

Hiện nay tại khu vực ven biển Bắc Bộ mực nước triều đang ở mức cao. Trong 24 giờ qua, đỉnh triều cao nhất tại trạm Hòn Dáu (Hải Phòng) đạt 4,06m lúc 7h40 ngày 10/11.

Mực nước tại ven biển Bắc Bộ đang ở mức cao và có xu thế giảm chậm. Dự báo mực nước cao nhất tại Hòn Dáu có thể đạt 4,05m.

Đây là kỳ triều cường ở mức cao, các khu vực trũng, thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian 7-9 giờ hàng ngày. Triều cường cao sẽ làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông ở khu vực.

Vào chiều tối và đêm, cần đề phòng dòng chảy mạnh hướng xa bờ khi triều rút, nguy hiểm cho hoạt động hàng hải và du lịch biển, nhất là tại các cảng ra vào, các bãi tắm.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 10 và ngày 11/11

Bão số 14 tiếp tục đổi hướng, ven biển Bắc Bộ triều cường giảm chậm

- Đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Đêm và sáng cũng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, ngày nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc từ 26-28 độ C, phía Nam từ 28-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ

- Chiều tối và đêm cũng có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 24–26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C./.

