Bão số 14 vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển nhưng sẽ suy yếu dần

So với thời điểm lúc 10 giờ sáng 11/11, bão số 14 vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Tiếp đến 13 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với sức gió cấp 6, giật cấp 8 và di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Sau đó đến 1 giờ ngày 14/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, tốc độ 20 km/h và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

