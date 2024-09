Bão số 3 đổi hướng mạnh cấp 15, giật cấp 17, còn cách đảo Hải Nam 580km

Bản đồ đường đi của Bão số 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 5/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 116 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 580 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo, đến 4 giờ ngày 6/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 210 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 16, giật cấp 17. Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông; độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Đến 16 giờ ngày 7/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ và suy yếu dần trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, Sức gió mạnh cấp 13-14, giật trên cấp 17.

Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với độ rủi ro thiên tai cấp 4; phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ với độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 8/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc Bộ; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng của bão là phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ; độ rủi ro thiên tai cấp 3. Cảnh báo, từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 11-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, biển động dữ dội. Từ đêm 6/9, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 17, biển động dữ dội.

Trong 24 giờ tới, vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 7-9m, vùng gần tâm bão 10-12m, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền hoạt động tại vùng biển trên.

Về tình hình mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ khoảng đêm 6 đến sáng 9/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Chiều và đêm 5/9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, các chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, từ 3 giờ 50 phút đến 8 giờ 50 phút ngày 5/9, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu, Phong Thổ, Tân Uyên, Tam Đường (tỉnh Lai Châu); Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, Mường Chà, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên); Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La, Mai Sơn (tỉnh Sơn La); Bát Xát, thành phố Lào Cai, Bảo Thắng, Sapa (tỉnh Lào Cai).

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 5/9, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc, gió Bắc đến Tây Bắc; phía Nam, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm có mưa, mưa vừa, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào, dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C./.

Bão số 3 có thể mạnh lên thành siêu bão, 70-80% sẽ đổ bộ vào khu vực Bắc Bộ Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến khoảng chiều 6/9, bão số 3 sẽ đạt cường độ mạnh nhất là cấp 15, 16 (cấp siêu bão), gây mưa to, gió mạnh ở nhiều tỉnh miền Bắc.