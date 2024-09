Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo có nơi mưa trên 400mm

Sau khi đi sâu vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, có thể gây mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 400mm.

Cây, cột đèn đổ vào ôtô do bão số 3. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 7/9, sau khi đi sâu vào đất liền khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 1 giờ ngày 8/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 9/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 101,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực phía Tây vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ, độ rủi ro cấp 3.

Trên biển, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Trên đất liền, khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) sóng cao 2-3m. Từ chiều 8/9, sóng giảm dần.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ sáng sớm 8/9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Chiều và đêm 8/9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Tây Bắc Bộ từ sáng sớm 8 đến sáng 9/9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to; gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, phía Nam có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C./.

Cập nhật nhanh các thiệt hại do bão số 3 tại Quảng Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn Bão số 3 đổ bộ vào đất liền đã gây ra nhiều thiệt hại, trong đó Quảng Ninh có 1 cần cẩu nặng 300 tấn bị đổ, 14 tàu bị đắm, Hưng Yên có 50 ngôi nhà bị hư hại, Lạng Sơn có 3 người bị thương.