Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống và sức khỏe nhân dân. Đảng, Nhà nước xác định con người là trung tâm, là mục tiêu và động lực phát triển, đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là mũi nhọn; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu ngoại khoa, không chỉ điều trị những ca bệnh khó mà còn dẫn dắt phát triển chuyên môn, đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và lan tỏa kỹ thuật cao trong toàn hệ thống y tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (1906-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, diễn ra ngày 20/11, tại Hà Nội.

Ba nhiệm vụ trọng tâm để phát triển trong giai đoạn mới

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, dấu mốc 120 năm không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước, ghi nhận những thành tựu đã đạt được mà còn là thời điểm xác định trách nhiệm phát triển trong giai đoạn mới.

Ra đời năm 1906, trải qua các thời kỳ lịch sử của đất nước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân, một trong những cái nôi của nền ngoại khoa Việt Nam. Truyền thống ấy gắn với những dấu ấn lớn của y học nước nhà, tiêu biểu là di sản khoa học của Giáo sư, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng với phương pháp phẫu thuật gan được thế giới ghi nhận.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiếp nối các thế hệ đi trước, đội ngũ thầy thuốc bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật ngoại khoa, hồi sức và ghép tạng phức tạp như ghép đồng thời tim - phổi, ghép đa tạng, kỹ thuật Domino.

Không chỉ là cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức còn là cơ sở đào tạo thực hành, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật quan trọng, góp phần đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ ngoại khoa và nâng cao năng lực cho các bệnh viện trên cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những cống hiến của các thế hệ cán bộ, thầy thuốc bệnh viện trong suốt 120 năm qua. Giá trị làm nên thương hiệu Việt Đức không chỉ là những thành tựu chuyên môn mà còn là những người bệnh được cứu sống, sức khỏe được phục hồi và niềm tin của nhân dân.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng trân trọng tri ân các thế hệ thầy cô, nhà khoa học, chuyên gia đã truyền thụ tri thức, kinh nghiệm và y đức, góp phần đào tạo đội ngũ thầy thuốc cho bệnh viện và ngành y tế cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị bệnh viện tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, xây dựng tập thể thầy thuốc đoàn kết, tận tụy, trí tuệ, giữ vững và nâng tầm vị thế trung tâm ngoại khoa chuyên sâu hàng đầu đất nước, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Thứ hai, đi đầu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thứ ba, đổi mới quản trị, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy đầy đủ năng lực của cả hai cơ sở, trong đó có cơ sở Ninh Bình.

Với nền tảng 120 năm truyền thống và tinh thần tận tâm vì người bệnh, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng bệnh viện sẽ tiếp tục lập nên những dấu mốc mới, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đúng với thông điệp: "Trân trọng quá khứ, Khẳng định hiện tại và Kiến tạo tương lai."

Từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế

Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, trên nền tảng truyền thống 120 năm, bệnh viện không ngừng phát triển toàn diện về chuyên môn, quy mô và năng lực hoạt động. Bên cạnh cơ sở Tràng Thi - nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và truyền thống lâu đời, bệnh viện từng bước mở rộng hoạt động tại cơ sở Ninh Bình và cơ sở Ngọc Hồi (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp), hình thành hệ thống bệnh viện, mở ra không gian phát triển mới, tăng cường năng lực khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Phó giáo sư Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cùng với mở rộng quy mô, bệnh viện tiếp tục đầu tư phát triển các chuyên ngành ngoại khoa mũi nhọn, đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Phó giáo sư Dương Đức Hùng nhấn mạnh, trong chặng đường phát triển tiếp theo, bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh ngoại khoa và các chuyên ngành mũi nhọn; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với nền tảng 120 năm truyền thống cùng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, Bệnh viện tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến những cơ hội điều trị tốt hơn cho người bệnh, khẳng định vị thế trung tâm ngoại khoa hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn tầm khu vực, quốc tế.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khoảng hai thập kỷ gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, Bệnh viện đã có những bước tiến đáng kể trong đầu tư trang thiết bị, phát triển kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn. Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, xét nghiệm chuyên sâu, gây mê hồi sức, hồi sức tích cực, tim phổi nhân tạo và ECMO ngày càng được ứng dụng hiệu quả.

Bệnh viện trang bị hệ thống phòng mổ hiện đại, các thiết bị phẫu thuật thế hệ mới, phẫu thuật robot, nội soi và điện quang can thiệp đã mở ra nhiều khả năng điều trị, giúp xử trí những trường hợp bệnh lý phức tạp, nâng cao độ chính xác và an toàn trong phẫu thuật. Song song với đó, các quy trình chăm sóc tiên tiến, dinh dưỡng điều trị, phục hồi sau phẫu thuật và chuyển đổi số đang từng bước góp phần xây dựng mô hình bệnh viện hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm.

Tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thay mặt lãnh Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động Hạng Nhất ghi nhận thành tích xuất sắc đột xuất trong việc thực hiện thành công các ca ghép đa tạng cho người bệnh nặng, bệnh lý phức tạp, hiếm gặp, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức./.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình tiếp nhận gần 2.200 lượt khám sau hơn 1 tuần Những kết quả ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình cho thấy nhu cầu tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu của người dân khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ là rất lớn.