Bình Dương: Thuận lợi trong ngày đầu triển khai nhiệm vụ sau sắp xếp bộ máy

Ngày 3/3, tại tỉnh Bình Dương, nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chuyển giao quản lý nhà nước trong các lĩnh vực cai nghiện ma túy, giao thông và lý lịch tư pháp đã chính thức được triển khai, bước đầu ghi nhận thuận lợi, đảm bảo hoạt động thông suốt, không gián đoạn.

Tại xã An Thái (huyện Phú Giáo), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố và trao quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, tiếp nhận từ Trung tâm cai nghiện Thanh niên xung phong (thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện ở cơ sở có 1.958 học viên và được tổ chức lại dưới sự quản lý của Công an tỉnh. Để đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình bàn giao, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng thường trực và điều động cảnh sát cơ động hành quân dã ngoại tại khu vực này.

Ngay trong ngày đầu vận hành, mọi hoạt động ở đây diễn ra suôn sẻ, đúng quy trình và quy định.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Dương, Cảnh sát giao thông chính thức triển khai nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe.

Ghi nhận trong sáng 3/3, quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ diễn ra nhanh chóng với 38 trường hợp đổi giấy phép lái xe được giải quyết theo đúng quy định.

Người dân hoàn tất thủ tục sẽ nhận giấy hẹn và sau 3 ngày làm việc, dữ liệu sẽ được cập nhật trên hệ thống Cục Cảnh sát giao thông và ứng dụng VNeID, giúp tra cứu thuận tiện.

Người dân có thể thực hiện đổi giấy phép lái xe bằng 2 hình thức: Trực tiếp tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công mức độ 4 tại địa chỉ https://dvc4.gplx.gov.vn.

Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công khá đông. Nhờ áp dụng các giải pháp hiện đại và cải tiến quy trình, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ diễn ra nhanh chóng, đảm bảo thuận tiện cho người dân.

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc qua ứng dụng VNeID, Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Việc triển khai đồng loạt nhiều nhiệm vụ quan trọng trong cùng một ngày nhưng vẫn đảm bảo hoạt động thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp thể hiện nỗ lực cải cách hành chính của Bình Dương.

Trước đó, từ ngày 1/3/2025, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chính thức triển khai cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp, đảm bảo không gián đoạn công việc của người dân./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Các cơ quan hoạt động ổn định trong ngày đầu sau sắp xếp Trong ngày đầu tiên hoạt động tại các sở mới sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Thành phố Hồ Chí Minh, mọi hoạt động diễn ra bình thường, đảm bảo thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp.