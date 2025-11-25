Bộ Nội vụ hướng dẫn định hướng đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm.

Hoàn thành đề xuất trước 26/11

Bộ Nội vụ cho biết thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại Văn bản số 9151- CV/BTCTW ngày 29/7/2025 về triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Văn bản số 9671-CV/BTCTW ngày 17/9/2025 về hoàn thiện vị trí việc làm; đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031, Bộ Nội vụ đã có văn bản số 8091/BNV-TCBC ngày 17/9/2025 đề nghị các Bộ, ngành, địa phương báo cáo thực trạng và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031.

Trên cơ sở định hướng của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã xây dựng nguyên tắc và định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031.

Để việc đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương được triển khai thống nhất theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương, trên cơ sở nguyên tắc và định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổng hợp đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 theo vị trí việc làm.

Kết quả gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 26/11/2025 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau thời hạn nêu trên, nếu bộ, ngành, địa phương chưa có báo cáo thì phải tự chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền.

Bộ Nội vụ lưu ý, tổng số vị trí việc làm của Bộ, ngành, địa phương không vượt quá tổng số vị trí việc làm đã được Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn.

Tiếp tục giảm tối thiểu 10% viên chức, ổn định biên chế giáo dục và y tế

Kèm theo công văn này, Bộ Nội vụ gửi kèm phụ lục nguyên tắc, định hướng đề xuất nhu cầu biên chế giai đoạn 2026-2031 để các đơn vị có cơ sở thống nhất triển khai việc tổng hợp đề xuất biên chế theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương.

Theo đó, biên chế công chức và viên chức của giai đoạn mới đều không được vượt quá mức đã được cấp có thẩm quyền giao trong giai đoạn 2022-2026.

Đối với biên chế công chức, việc đề xuất phải dựa trên các tiêu chí về chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm; cơ cấu tổ chức và phạm vi quản lý; khối lượng công việc và mức độ hiện đại hóa của cơ quan, đặc biệt là khả năng ứng dụng chuyển đổi số; đồng thời xem xét thêm tính chất công việc và thực trạng đội ngũ hiện có.

Ở địa phương, việc xác định nhu cầu còn phải tính đến phân loại đơn vị hành chính, quy mô dân số, số lượng xã, cũng như các yếu tố đặc thù về địa lý - xã hội như vùng biên giới, hải đảo, tôn giáo, dân tộc.

Về định hướng giai đoạn mới, Bộ Nội vụ yêu cầu các bộ, ngành ở Trung ương thực hiện cắt giảm biên chế công chức theo mức độ sắp xếp tổ chức: những đơn vị thực hiện hợp nhất theo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW phải giảm 15% biên chế công chức, còn các đơn vị không hợp nhất giảm 5%.

Tại địa phương, các tỉnh không sáp nhập sẽ giảm 5% tổng biên chế công chức; trong khi các tỉnh mới hình thành trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị phải giảm 15%, và tỉnh hợp nhất từ ba đơn vị phải giảm 20%, đồng thời có xem xét đến điều kiện kinh tế-xã hội hoặc khả năng tự cân đối ngân sách.

Riêng đối với cấp xã, nhu cầu biên chế công chức được xác định theo cơ cấu vị trí việc làm của từng chức danh.

Với biên chế viên chức, Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành giảm tối thiểu 10% biên chế so với mức được giao đến hết năm 2026, phù hợp với lộ trình tăng tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại địa phương, biên chế viên chức ở hai lĩnh vực giáo dục và y tế sẽ được giữ ổn định, kể cả số bổ sung trong giai đoạn 2022-2026 nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các lĩnh vực còn lại thực hiện giảm dần biên chế viên chức hưởng lương ngân sách phù hợp với lộ trình tính đủ giá, phí dịch vụ sự nghiệp công thuộc các ngành, lĩnh vực còn lại, bảo đảm giảm tối thiểu 10% biên chế viên chức so với số biên chế viên chức được Bộ Chính trị giao đến hết năm 2026 (sau khi đã trừ số biên chế viên chức giáo dục, y tế đã được các địa phương giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và y tế)./.

Bộ Nội vụ đề xuất đến đầu tháng 7/2027 hoàn thành sắp xếp công chức theo vị trí việc làm Bộ Nội vụ đề xuất quy định chậm nhất đến ngày 31/12/2026, các Bộ, ngành, địa phương phải ban hành danh mục vị trí việc làm mới và đến 1/7/2027 phải hoàn thành việc sắp xếp công chức theo danh mục này.