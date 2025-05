Bộ Tài chính: "Doanh nghiệp mới tăng mạnh nhờ niềm tin và đổi mới về thể chế"

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 6/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết qua các số liệu thống kê gần đây, có thể khẳng định tình hình đăng ký doanh nghiệp mới cũng như các doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong những tháng đầu năm 2025 là hết sức tích cực.

Thông tin cụ thể, ông Phương cho biết trong quý 1/2025, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 36.400 doanh nghiệp. So với năm 2024 là tương đương. “Tuy nhiên so với giai đoạn trước (2017 - 2023), đã tăng khoảng 1,2 lần. Đặc biệt là phần vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới cũng tăng cao, tăng khoảng 1,5% so với cùng kỳ năm 2024,” ông Phương nói.

Phân tích thêm về sự bùng nổ trong đăng ký doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, ông Phương cho rằng yếu tố thuận lợi thứ nhất là niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường sản xuất, kinh doanh của Việt Nam cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế chúng ta tốt hơn.

Trong đó, nền kinh tế ngày càng được củng cố và nâng cao, thể hiện qua các kết quả, đặc biệt là qua công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

“Niềm tin này cũng chịu sự chi phối và tác động rất nhiều của các tiến trình đang diễn ra trong nền kinh tế như quá trình hoàn thiện thể chế pháp luật trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, sắp tới đây là Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội,” ông Phương chia sẻ và nhấn mạnh điều này cho thấy công tác đổi mới về thể chế đã tạo niềm tin rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp về sự cởi mở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các quy định pháp luật để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Yếu tố thứ hai, theo ông Phương là niềm tin của doanh nghiệp vào các quyết sách chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án hiện đang vướng mắc.

“Điều này rất quan trọng vì các dự án đang chờ các giải pháp cụ thể để tháo gỡ, tiếp tục hoạt động. Các nhà đầu tư mới, các dự án lớn đang có niềm tin vào chính sách của Nhà nước và nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,” ông Phương nói.

Ông Phương cũng đề cập tới yếu tố thứ ba là triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế thông qua các quyết sách của Đảng và Nhà nước như quyết tâm tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025 và định hướng trong những năm tới tăng trưởng hai con số. Đây là quyết tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó là một loạt giải pháp, chính sách có thể củng cố thêm niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ngoài ra, thêm một yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng là mới đây, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết này hết sức quan trọng. Chúng ta thấy rõ chủ trương lớn của Đảng trong phát triển kinh tế khu vực tư nhân, coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế.

“Trên đây là những yếu tố làm cho các doanh nghiệp ngày càng có thêm niềm tin vào nền kinh tế của chúng ta. Điều này dẫn đến sự bùng nổ trong đăng ký doanh nghiệp mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong những tháng đầu năm 2025,” đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh./.

Nhiều công ty lớn tạm ngừng dự báo lợi nhuận do sự hỗn loạn về thuế quan Các doanh nghiệp Mỹ hiện rơi vào trạng thái “chờ và xem," do chưa rõ liệu loạt thuế quan đối ứng quy mô lớn do Tổng thống Donald Trump đề xuất có thực sự được triển khai hay không.