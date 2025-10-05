Cả nước có gần 1.000 ha rừng bị thiệt hại trong 9 tháng từ đầu năm 2025

Theo báo cáo của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều nay, 5/10, trong 9 tháng qua (tính từ đầu năm 2025 đến nay), cả nước có 998,3 ha rừng bị thiệt hại (giảm 31%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó, có 683,6 ha rừng bị chặt, phá (giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước); 314,7 ha rừng bị cháy (giảm 57,5% so với cùng kỳ).

Riêng trong quý 3/2025, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên cả nước chiếm 134,5 ha (giảm 23%). Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá 109,1 ha; diện tích rừng bị cháy là 25,4 ha (giảm 33,1%).

Cũng trong quý 3 vừa qua, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 71,2 nghìn ha (tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 21,5 triệu cây (giảm 0,5%); sản lượng gỗ khai thác ước đạt 6.703,6 nghìn m3 (tăng 6,9%).

Trước đó, chia sẻ tại Hội nghị đánh giá công tác quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, diễn ra trong ngày 2/10, ông Nguyễn Văn Diện - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam liên tục tăng nhanh và đạt mốc 17,35 tỷ USD vào năm 2024, góp phần quan trọng vào thành tựu xuất khẩu của ngành nông nghiệp và của cả nước.

Công tác quản lý rừng bền vững cũng đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho hơn 500.000 lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp chế biến gỗ; hàng triệu hộ gia đình tham gia vào hoạt động trồng rừng.

Tuy vậy, ông Diện cũng lưu ý mặc dù đạt được kết quả quan trọng về triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, song đến nay diện tích rừng của tổ chức được xây dựng phương án quản lý rừng bền vững mới đạt hơn 70%; diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (PEFC và FSC) mới đạt khoảng gần 15% diện tích rừng sản xuất.

Điều đáng nói hơn, theo ông Diện là rừng của Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như mất rừng, suy thoái rừng, chuyển đổi rừng sang sản xuất nông nghiệp, cháy rừng do gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan./.

Tín hiệu tích cực, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vượt 11 tỷ USD Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng Tám ước đạt 1,45 tỷ USD, qua đó đưa tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 8 tháng đạt 11,1 tỷ USD (tăng 6,3% so với cùng kỳ 2024).