Các bên nỗ lực cho vòng đàm phán ngừng bắn "dài hạn hơn" ở Dải Gaza

Các nguồn tin khu vực Trung Đông-Bắc Phi ngày 11/5 cho hay Ai Cập và Qatar đang tạo điều kiện cho một vòng đàm phán mới giữa Mỹ và phong trào Hamas, nhằm đảm bảo việc thả các con tin và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn hơn ở Dải Gaza.

Theo các nguồn thạo tin, các cuộc đàm phán tại Doha (Qatar) do Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff dẫn đầu, người được cho là đã đệ trình một đề xuất ngừng bắn một phần cho Hamas thông qua các bên trung gian.

Các nguồn tin truyền thông Israel cho biết đề xuất này bao gồm việc thả 10 người Israel bị giam giữ ở Gaza, dựa trên các tiêu chí đã thảo luận trong các vòng đàm phán trước đó.

Đổi lại, các bên ngừng giao tranh trong vòng 70 ngày và trong thời gian này, cả hai bên sẽ nỗ lực hướng tới việc hoàn tất một thỏa thuận toàn diện.

Theo truyền thông Israel, Hamas tuyên bố sẽ thả con tin mang hai quốc tịch Israel và Mỹ Edan Alexander trong vòng 48 giờ.

Cùng ngày 11/5, hai quan chức Hamas cũng xác nhận rằng lực lượng này và các đại diện của Mỹ đã có các cuộc đàm phán trực tiếp tại Doha trong những ngày gần đây.

Một quan chức cấp cao Hamas tiết lộ rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ban lãnh đạo Hamas và Mỹ đã diễn ra tại Doha liên quan “đến lệnh ngừng bắn ở Gaza, trao đổi tù nhân và việc tiếp nhận viện trợ nhân đạo,” đồng thời nói thêm rằng các cuộc thương lượng “vẫn đang diễn ra.”

Quan chức thứ hai của Hamas khẳng định rằng đã có “tiến triển” trong các cuộc thương lượng, đáng chú ý là về “việc tiếp nhận viện trợ cho Dải Gaza” và khả năng trao đổi con tin để lấy tù nhân Palestine, đặc biệt liên quan đến con tin Edan Alexander. Quan chức Hamas thứ hai này cũng ghi nhận tiến triển “về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.”

Phong trào Hồi giáo Hamas hiện được cho là đang giam giữ 58 con tin bị bắt trong cuộc tấn công Israel ngày 7/10/2023, trong đó có 34 người được quân đội Israel xác nhận là đã thiệt mạng.

Israel đã áp đặt lệnh phong tỏa viện trợ vào Dải Gaza kể từ ngày 2/3 năm nay trong bối cảnh bế tắc trong các cuộc đàm phán với Hamas và nối lại tấn công quân sự vào dải đất hẹp ven Địa Trung Hải này hôm 18/3, chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng giữa hai bên trong cuộc xung đột nổ ra kể từ tháng 10/2023, khi Hamas đột kích Israel gây nhiều thương vong và bắt giữ hàng trăm con tin.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel, do Ai Cập, Qatar và Mỹ làm trung gian, đã diễn ra từ những tháng đầu sau khi bùng phát xung đột, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa thành công trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận lâu dài, khi mà Israel và Hamas đều bất đồng về những vấn đề then chốt: Israel muốn Hamas trả tự do cho tất cả các con tin và phi quân sự hóa Dải Gaza, trong khi Hamas nêu yêu cầu “bất di bất dịch” là Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza hoặc một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn, đưa hàng viện trợ vào vùng lãnh thổ của Palestine.

Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã công khai từ chối tham gia đàm phán trực tiếp với Hamas - tổ chức mà Washington coi là một tổ chức khủng bố, trước khi vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên được tổ chức vào tháng Ba vừa qua./.

