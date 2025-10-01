Các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández tại Hà Nội

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba, chiều 1/10, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Cùng dự Lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Đoàn đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh."

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Đoàn đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Kính viếng các anh hùng liệt sỹ."

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández và Đoàn đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc José Marti (Hà Nội).

Ông José Martí sinh ngày 28/1/1853 tại La Habana, là nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất, nhà cách mạng kiên cường của Cuba và Mỹ Latinh.

Ông là người phát động và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Cuba vào cuối thế kỷ 19 và hy sinh trên chiến trường ngày 19/5/1895. Nhân dân Cuba tôn vinh ông là “vị thánh tông đồ của nền độc lập dân tộc.”

Anh hùng dân tộc Cuba José Martí là người Cuba đầu tiên đặt nền móng cho mối quan hệ anh em giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández đặt vòng hoa tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Cuba José Marti Pérez. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ông đã viết câu chuyện “Cuộc dạo chơi trên đất nước của người An Nam” ca ngợi tinh thần yêu nước, ham lao động của nhân dân Việt Nam đăng trên tạp chí Tuổi Vàng hồi cuối thế kỷ 19, sau đó trở thành tác phẩm kinh điển trong văn học Cuba.

Ông là nhà chính trị và cách mạng lỗi lạc của Cuba, đồng thời là nhà văn, nhà báo, nhà tư tưởng xuất sắc. Ông là người sáng lập Đảng Cách mạng và tổ chức cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Cuba năm 1895.

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng và được nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, mối quan hệ đó đã được tôi luyện qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử và vẫn bền chặt cho đến ngày nay như bản chất vốn có.

Trải qua 65 năm, tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng hiếm có Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố, phát triển; góp phần tăng cường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez mang ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện, bởi đây không chỉ là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thường niên giữa hai Quốc hội, mà còn là sự kiện chính trị-ngoại giao có tầm ảnh hưởng lớn, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.

Điểm nhấn đặc biệt trong chuyến thăm là việc hai bên đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Cuba. Phiên họp thứ hai là minh chứng rõ nét cho cam kết chính trị mạnh mẽ của Quốc hội hai nước trong việc không ngừng củng cố, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Đây là dịp để hai Quốc hội tiếp tục đánh giá một cách tổng thể về kết quả hợp tác song phương thời gian qua và vai trò của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là từ sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9/2024) cũng như chia sẻ thông tin kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của mỗi nước./.

